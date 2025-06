MARSEILLAN - Un nouvel écrin pour le sport marseillanais : le complexe Louis Boudou inauguré avec ferveur

Un nouvel écrin pour le sport marseillanais : le complexe Louis Boudou inauguré avec ferveur

Marseillan, samedi 21 juin 2025. C’est sous un ciel estival que la ville de Marseillan a inauguré ce matin son tout nouveau complexe sportif Louis Boudou, rénové et agrandi pour offrir aux habitants un outil à la hauteur de leurs ambitions sportives et associatives. Autour du maire Yves Michel, de nombreux officiels, élus, sportifs, représentants d’associations et habitants ont répondu présents pour ce moment fort de la vie municipale.

La cérémonie a débuté à 11h par la traditionnelle coupe du ruban tricolore, symbole d’une inauguration très attendue. Yves Michel était entouré pour l’occasion de Marie-Christine Fabre de Roussac, représentante du président du Département Kléber Mesquida, d’Aurélien Lopez-Liguori, député de l’Hérault, de Loïc Linares, président de Sète Agglopôle Méditerranée, ainsi que de nombreux élus municipaux. Laurent Durban, maire de Pomerols, avait également fait le déplacement, témoignant de l’intérêt intercommunal pour cet équipement structurant.

Le complexe Louis Boudou, situé avenue de Florensac, s’inscrit désormais comme le cœur battant du sport marseillanais.

Entièrement repensé, il comprend plusieurs espaces modernisés et agrandis, ouverts à de multiples disciplines sportives. Sa rénovation vient parachever un vaste ensemble d’équipements publics dans ce quartier dynamique, à proximité du stade de rugby et d’autres infrastructures déjà existantes.

« Ce complexe n’est pas qu’un bâtiment. C’est un lieu de vie, de rencontres, de dépassement de soi », a souligné Yves Michel, visiblement ému. Les visiteurs ont pu découvrir les installations lors d’une visite guidée, ponctuée de démonstrations et de rencontres avec les clubs locaux.

La matinée s’est prolongée autour d’un apéritif déjeunatoire convivial, où chacun a pu échanger dans une ambiance festive et détendue. Parallèlement, de 9h à 17h, une grande journée portes ouvertes a permis à petits et grands de découvrir les nombreuses disciplines pratiquées à Marseillan.

Au-delà des chiffres et des équipements, cette inauguration incarne une vision : celle d’une ville qui mise sur la jeunesse, la santé, la convivialité et le vivre-ensemble. Une politique publique qui place le sport au centre d’un projet de société, à l’image d’une commune en mouvement.