Toulouse - Salon du livre d'auteur indépendant

Niché au bord du canal du Midi côté Busca, le jardin Monplaisir accueille pour la toute première fois les auteurs indépendants toulousains. Une quinzaine d’auteurs participeront à la manifestation. Ils présenteront leurs ouvrages issus de genres très variés. Il y en aura pour tous les goûts. De la littérature blanche à la BD. De la fantasy au feel good. Du roman contemporain au roman humoristique.

Des ateliers d’écriture pour enfants et adultes se tiendront sous les arbres, entre la buvette et les tables de pique-nique. Des lectures agrémenteront l’après-midi. De quoi se rafraîchir le corps et l’esprit.

Jardin Monplaisir 1 boulevard Monplaisir 31400 Toulouse

Quartiers Busca et Pont des Demoiselles

@jardinmonplaisir

www.jardinmonplaisir.fr