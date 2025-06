Moissac - Syndicat de Défense du Chasselas de Moissac : Des hommes et des femmes engagés

Fort de son histoire, le Chasselas de Moissac AOP est pour la région Occitanie un véritable fédérateur. Son impact est important sur le territoire tant sur le plan économique et social, que sur l’organisation des paysages et du patrimoine bâti. Longtemps regroupés sous une association interprofessionnelle, les producteurs sont depuis 1998 rassemblés au sein du Syndicat de Défense du Chasselas de Moissac AOP qui œuvre pour fédérer les énergies autour du produit et son territoire.

Outre son rôle de défense, il est un acteur majeur de valorisation et de promotion du terroir. Il a pour vocation le développement et la défense de l’AOP Chasselas de Moissac ainsi que l’assistance technique des producteurs. Véritable lieu d’échanges et de réflexion, le Syndicat de Défense permet de faire vivre et évoluer l’Appellation. Placé sous la présidence de Claude Gauthier, le syndicat a pour mission d' :

Améliorer et protéger sa qualité et sa typicité en garantissant sa traçabilité par l’agrément des conditions de production et du produit.

Développer sa notoriété et son image par la transmission et la valorisation des savoir-faire des chasselatiers et la communication auprès des distributeurs et des consommateurs.

Accompagner le développement de la filière (communication interne, mobilisation des chasselatiers, amélioration des conditions de travail...).

Répondre aux attentes des consommateurs en leur garantissant l’origine et la qualitédu produit.

Assurer les intérêts des chasselatiers adhérents.

Depuis 2015, le produit est plongé dans un univers graphique "vintage". Le style affichiste fait ainsi encore plus ressortir ce "caviar" des raisins au milieu des autres fruits de saison. La signature "irrésistible" est illustrée par un enfant pris en flagrant délit de gourmandise. Cette communication est déclinée sur un site internet ergonomique et simple d’utilisation.

À découvrirsur www.chasselas-de-moissac.com

À noter que la page Facebook compte plus de 16 000 fans.

À la découverte des chasselatiers et du chasselas

Le Syndicat de Défense du Chasselas de Moissac AOP et l’Office de Tourisme de Moissac regroupés au sein de l’association Site Remarquable du Goût ont créé une carte interactive, régulièrement mise à jour pour coller au plus près de la vie du chasselas et des chasselatiers. C’est un véritable guide qui emmène les promeneurs à la découverte du chasselas et invite à la dégustation ainsi qu’à l’apprentissage de tout un pan de culture, et qui fourmille d’idées pour relier le chasselas à son territoire : art de vivre, patrimoine et gastronomie. Petits et grands découvriront lessecretsde "fabrication" du Chasselas de Moissac AOP ainsi que les richesses gastronomiques et patrimoniales de la zone de production du chasselas (Tarn-et-Garonne et Lot). Ils pourront également rencontrer des chasselatiers qui ouvrent les portes de leur exploitation au grand public et racontent avec tout leur amour du métier, son histoire, les techniques et les traditions. On y retrouve enfin les adresses d'hébergeurs, restaurateurs, commerçants et artisans, tous engagés aux côtés du Chasselas de Moissac AOP. Ils mettent en scène l'univers du chasselas autour de produits parfois rares : soin du visage et du corps au chasselas, "grain doré" (spécialité alliant chocolat noir, chasselas croquant et pointe d’Armagnac), confiture, pâte de fruit, pâtisserie, glace...

« Je suis installé depuis 2017 date à laquelle j'ai repris l’exploitation de mes parents. Évidemment, je ne vais pas être très original en mettant en avant l'aspect traditionnel du coin qui me pousse et qui me rend fier de cultiver le Chasselas de Moissac. Je le trouve de qualité, notamment par son goût unique, et par le fait que l’on peut le cuisiner de l'entrée au dessert en passant par le plat de résistance. En consommant notre produit, on fait perdurer des exploitations familiales qui ont à cœur de faire perdurer les traditions comme la récolte exclusivement à la main. »

Julien Custody à Cazes- Mondenard (82)

« Respecter chaque phase c'est très important parce que déjà nous sommes sur un fruit, pas sur une vendange. La peau du Chasselas de Moissac est fine, il est très juteux c’est pourquoi il demande beaucoup de délicatesse pour pas abîmer le fruit. Nous sommes sur de petites exploitations implantées sur des coteaux, c’est pourquoi, on ne peut pas avoir de grosses quantités. Nous privilégions la qualité à la quantité. Vous ne trouverez pas du Chasselas de Moissac ailleurs ! C'est le soleil et le terroir qui font que nous avons un raisin d'exception ! »

Patricia Ferrando à Cazes- Mondenard (82)



Lesirrésistibles recettes d'un chef étoilé et d'une blogueuse culinaire

En 2019, le Syndicat décidait de faire appel au plus jeune chef étoilé de France 2014, Oscar Garcia alors chef de la Table d'Uzès dans le Gard et désormais aux commandes du restaurant La Cueillette à Altillac (frontière entre le Lot et la Corrèze). Grâce à ses talents, le Chasselas de Moissac se décline de l'entrée au dessert aussi bien en cuisine traditionnelle qu'inventive. Le livret de recettes "Les irrésistibles recettes" permet de découvrir des entrées, plats et desserts inédits réalisés avec du Chasselas de Moissac AOP. Truite des Pyrénées en crumble crème de betterave au fromage blanc, risotto de petit épeautre, suprême de volaille à 57oC, brandade de maquereau séché, ganache montée au chocolat noir... au total ce sont 9 recettes qui sont proposées. Ce livret est téléchargeable sur le site du syndicat et envoyé sur simple demande.

Et parce que tout le monde n'est pas un fin cordon bleu, le Chasselas de Moissac AOP fait appel depuis quatre ans à Nadine Barbottin, bloggeuse culinaire (mamscook.com). Elle propose des recettes extrêmement simples à base de Chasselas. Réalisées sous forme de tutoriel, ces vidéos d'une minute trente permettent d'épater famille et amis. Épicurienne attachée aux produits du terroir et aux traditions culinaires, Nadine tient de ses grands- mères la passion de la cuisine. Recettes à retrouver sur le site Internet du Chasselas de Moissac AOP ou sur Facebook.

Des animations pour faire connaître le produit



Depuis de nombreuses années, le Syndicat de Défense du Chasselas de Moissac AOP est à l'initiative ou participe à des manifestations qui permettent de mieux faire connaître le produit et ses dérivés. Le Chasselas de Moissac AOP sera présent cette année les 13 et 14 septembre 2025 à l’occasion de la fête Moissac fruits & saveur. Dégustation et vente du Chasselas de Moissac AOP.