MARSEILLAN PLAGE - Mobilité : la navettes des plages ( N° 19 ) reprend ses rotations du 1er juillet au 31 août 2025

Mobilité : la navettes des plages reprend ses rotations.

Du 1er juillet au 31 août 2025, la navette estivale gratuite est de retour pour faciliter vos déplacements tout l'été !

Gratuite, elle permet d’améliorer le confort des marseillanais et des vacanciers, d’abaisser la circulation automobile sur les quartiers proches du littoral, d’améliorer la circulation sur les axes principaux qui desservent les plages et surtout de réduire la production de CO2.

Elle effectuera des rotations non-stop, de 10h à 01h, toutes les 15 minutes sur les mois de juillet et août empruntant un itinéraire adapté. ( dernier départ à 00h 45 )

Elle fonctionne ous les jours, y compris les 14 juillet et 15 août et C’est 100 % gratuit

En parallèle de ce dispositif et pour éviter les difficultés d’accès et de stationnement à proximité des plages, la ville de Marseillan met à disposition des usagers plus de 1 700 places de stationnement réparties sur les 11 parkings gratuits situés aux abords et au centre de la station.

Ainsi, vous éviterez bouchons et soucis pour vous garer lorsque vous viendrez à la plage ou déguster une glace ou un cocktail !

Plus d’informations : https://www.mobilite.agglopole.fr/

Ligne 19 MARSEILLAN-PLAGE Cave coopérative <-> Cave coopérative

Télécharger la fiche horaire

Télécharger le plan de la ligne 19