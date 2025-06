FRANCE - Harmonie Mutuelle organise une Agora « Génération plastique, quel avenir ? »

L’Amicale Laïque de Tonneins, le Cinéma le REX et les Délégués Territoire Aquitaine invitent le grand public à participer à une Agora-Débat sur le thème du plastique, son utilité, ses alternatives, ses dangers, son recyclage…jusqu'où ? Comment se désaccoutumer ? Comment sortir du " tout plastique" ? dangers pour la planète et les humains.

4ème Rendez-vous Environnement avec le public sur du « Territoire Aquitaine » avec le projet : TIC du PLASTOC

Nous avons le privilège d’avoir le soutien de Nathalie GONTARD directrice de recherche et auteure de « Plastique : le grand emballement », qui est devenue la marraine de l’évènement. Elle prendra part au débat Génération plastique, quel avenir ? le mercredi 25 Juin , au Cinéma REX de Tonneins.

Cette soirée est donc dans la continuité d’un projet global « le Tic du plastoc » initié par l’artiste peintre et sculpteur Odile DUROUSSEAU soutenue et suivie depuis 4 ans par la mutuelle.

« Passer par la création pour aider à la prise de conscience de l'écologie et aider à trouver des solutions concrètes. L’objectif est de créer une action en co-construction avec la population. Il s'agit de réunir le maximum de personnes pour que cet objectif écologique avance. Je propose ici d'aborder le sujet du plastique qui envahit tout, gangrène aussi bien les végétaux, la terre, l'eau, les corps des animaux mais aussi le corps des humains. »

Alain MULARD , Président du Territoire Aquitaine : "Le Territoire Aquitaine et L’Amicale Laïque de Tonneins ont souhaité que la jeunesse soit au cœur de ce projet, en initiant 4 jours avec les enfants des Centres de Loisirs et le groupe Chantier Jeunes du 22 au 25 Avril . Plus de 50 enfants ont participé à ces rencontres pédagogiques et de création artistique collective menées par Odile DUROUSSEAU et Nathalie LOUYET Comédienne."

Comment la Terre peut-elle digérer tout ce plastique ? réalisation collective d’une Sphère de 3 m qui sera exposée devant le Maison de santé de Tonneins.

Les œuvres réalisées par les enfants seront aussi accrochées sur plusieurs Totems installés sur l’espace public de la commune. L’inauguration se fera les 25 Juin à 18h devant la Maison de santé puis au Cinéma avant la soirée débat.

Le Cinéma Le REX accueillera l’Agora – Soirée débat ouvert à tous Citoyens, Elus, Collectivités, Entreprises, Scientifiques …autour de cette thématique environnementale qu’est le plastique. Harmonie Mutuelle invite le grand public à participer.

Intervenants :

- Nathalie GONTARD, Directrice de recherche INRAE 34, auteure de « Plastique, le grand emballement »

- Charlotte LEFEBVRE, Docteur en Sciences de l’Environnement Membre du Comité d’Administration de l’association 4P Scienseas

Grands témoins du possible :

- Gauthier FABBRO, Président de l’Amicale Laïque de Tonneins

- Vice Président Val de Garonne Agglomération

- Moïsa FEILLES, rudologue experte de la gestion des déchets et de la pollution de l’environnement

- Capucine ABARET, illustratrice engagée

Soirée animée par Julien Leclercq , Journaliste Sté Com Presse

Programme :

Dimanche 25 Mai : participation à la Course des Matins Verts avec présentation des 2 premiers Totems sur la ligne d’arrivée

Mercredi 25 Juin : 14h Cinéma Le REX projection du film ANIMAL de Cyril DION. Cette séance ( tarif réduit) est ouverte au public dans la limite des places disponibles . Présence des centre de loisirs VAG et d el ‘Amicale Laîque de Tonneins à l’issue échanges avec Nathalie GONTARD et Moïsa FEILLES

18H inauguration officielle des œuvres : la Sphère devant la Maison de Santé et les Totems devant le cinéma Les totems voyageront au gré des évnements de la ville .

18h30 Accueil du public

19h ouverture de la soirée

19h10 : Agora Mutualiste : Génération plastique quel avenir ? A l’issue du débat est prévu un cocktail dinatoire.

Le Tic du Plastoc continue ….

30 Septembre : Lycée Fazanis Agrocampus Tonneins . intervention de la troupe « Fenêtre sur… » avec La journée de Mr Frasque , pièce écrite pour le Tic du Plastoc . Elle sera jouée pour les lycéens et sera suivi d’un échange questions réponses sur leurs interpellations, idées, constats, actions à mener à notre niveau …

Pour la soirée Agora , le nombre de places est limité, l’inscription est obligatoire et gratuite via plateforme « jagiscollectif » ou par téléphone ou SMS au 06 75 09 54 01 - Sabine POUBLAN Animation de Vie Mutualiste Harmonie Mutuelle.