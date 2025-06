MARSEILLAN - La MJC de Marseillan organise un élan de solidarité pour les enfants hospitalisés 

La MJC de Marseillan organise un élan de solidarité pour les enfants hospitalisés

Pendant les vacances, une vingtaine d'enfants, accompagnés de leurs parents ou grands-parents, ont participé à un projet solidaire émouvant, porté par la MJC de Marseillan. L’initiative, pensée pour apporter un peu de joie aux enfants hospitalisés, a permis de mobiliser les familles autour d’une cause humaine et créative.

Encadrés avec bienveillance par Céline, coordinatrice familles à la MJC, Christine, bénévole du Secours populaire, et Marina, professeure de peinture, les participants ont confectionné des cartes colorées, des fresques joyeuses et des marionnettes expressives. Une expérience intergénérationnelle riche de sens, favorisant le partage, la solidarité et la créativité.

Le point d’orgue de ce projet a eu lieu le mercredi 18 juin, lorsque deux enfants, accompagnés de leurs mamans ainsi que des animatrices, se sont rendus au service pédiatrique de l’hôpital de Sète pour remettre le fruit de ce travail collectif.

Les cartes et fresques viendront désormais égayer la salle de jeux, apportant une touche de couleur et de douceur à l’environnement hospitalier. Quant aux marionnettes, elles seront utilisées par les professionnels médicaux et paramédicaux pour dédramatiser certains gestes, comme les piqûres, auprès des jeunes patients.

Ce projet solidaire, porté avec cœur par la MJC de Marseillan et ses partenaires, a su allier engagement citoyen, créativité et générosité.