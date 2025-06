Castelsarrasin - Les communistes de Castelsarrasin mobilisés sur le marché pour un avenir solidaire et progressiste

Ce jeudi matin, les militants du Parti Communiste Français (PCF) de Castelsarrasin étaient présents sur le marché pour aller à la rencontre des habitants et porter leurs propositions en vue des élections municipales de 2026. A noter, la présence des conseillers régionaux Rodolphe Portoles, Marie Castro et Isabelle Laveron, qui mettaient en avant le bon bilan de la majorité de gauche dirigée par Carole Delga au Conseil régional d’Occitanie.

Ce bilan, soutenu par les communistes, montrent des avancées majeures dans des domaines essentiels : l’éducation, et l’accès aux soins, avec des initiatives renforçant la proximité et la qualité des services de santé. Ces réussites régionales témoignent de l’engagement d’une gauche unie pour répondre aux besoins concrets des citoyens. Participant pleinement à cette mobilisation, les communistes appellent à remplir le questionnaire de consultation lancé par Carole Delga dans le cadre du bilan de mi-mandat, invitant ainsi les Castelsarrasinois à contribuer activement à la construction de l’avenir de la région.

Par ailleurs, Maximilien Reynès Dupleix, secrétaire de la section du PCF a rappelé l’appel de Julien Sueres, chef de file du PCF, à l’union des forces progressistes et républicaines face à la montée de la droite et de l’extrême droite sur le territoire. « Face à l’alliance de la droite/extrême-droite sur notre territoire, les communistes proposent aux forces de gauche, progressistes, républicaines et citoyennes de se réunir. »

La réunion publique organisée le jeudi 26 juin 2025 à 18h à la salle de la médiathèque de Castelsarrasin, est ouverte à toutes les forces politiques républicaines, de gauche, progressistes et citoyennes souhaitant construire un projet commun.

Les communistes de Castelsarrasin invitent les habitants à se mobiliser, à participer à cette dynamique collective et à rejoindre cette démarche pour porter des valeurs de solidarité, de justice sociale et de progrès.