BÉZIERS - Le COLBAC mobllisé pour la journée mondiale contre la corrida

À l’occasion de la Journée nationale contre la corrida, le COLBAC (Comité de Liaison Biterrois pour l'abolition de la corrida) a mené deux actions pour dénoncer la cruauté des corridas et l’argent public qui continue de la financer.

Le 7 juin à Béziers, le COLBAC organisait une action de sensibilisation sur les allées Paul Riquet. Tracts, visuels, échanges avec les passants : l’objectif était clair — rappeler que la corrida est un spectacle de torture animale, injustifiable en 2025. Merci à l’élu biterrois Thierry Antoine pour son soutien.

Le 14 juin à Paris, le COLBAC participait à la grande marche unitaire organisée par One Voice et Alliance Éthique, avec plus de 30 associations, dont le CRAC Europe. Dans les arènes de Lutèce, aujourd’hui utilisées par un club taurin parisien pour des démonstrations de « toreo de salon », la présidente du COLBAC, Sophie Maffre-Baugé, a dénoncé la promotion de la corrida dans l’espace public parisien, l’inaction des responsables politiques et le soutien financier des collectivités locales, qui maintiennent ce système sous perfusion.

Elle a rappelé l’ampleur des subventions publiques versées à la tauromachie, alors que 8 Français sur 10 y sont hostiles et que le Code pénal reconnaît que la corrida constitue une suite d'actes de cruauté et sévices graves envers les taureaux.

À Béziers, près de 800 000 € d’argent public ont été alloués à la corrida entre 2019 et 2023. À Nîmes, l’Agglo a versé 477 000 € sur la même période. Ces aides — directes ou indirectes — viennent d’être pointées du doigt par la Chambre régionale des comptes dans une vaste enquête sur le financement public des corridas.

Pour le COLBAC, il est crucial de se mobiliser à Paris : si la corrida ne sévit que dans quelques villes du sud, elle demeure un problème national. Une tradition cruelle, tolérée par la loi, protégée par l’inaction politique — et une honte pour toute la France.

Prochain rendez-vous : le vendredi 15 août à Béziers pour la grande manifestation anticorrida pendant la feria.



Vidéo : prise de parole du COLBAC dans les arènes de Lutèce - Paris