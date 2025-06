Toulouse - La 14ème édition du « Printemps des Droits Humains » a rassemblé 125 enfants à Seilh

Placée sous le signe de l’Union, cette après-midi du mercredi 11 juin 2025 a réuni 125 enfants des ALAES et ALSHS des communes de Bruguières, Castelginest, Mondonville, Saint-Alban, Saint-Orens, Seilh et Toulouse à l’Espace Ferrat de Seilh. L’occasion pour eux de présenter le fruit de leur travail mené tout au long de l’année avec leurs animateur.ice.s, à travers des scènes de théâtre qu’ils ont joué sur le thème de la Justice et d'un grand jeu d'évasion sur la thématique de la tolérance.

Les enfants ont pu également embarquer à bord de la locomotive JADE pour un voyage immersif au cœur des valeurs de Justice, d'Amitié, de célébration des Différences et de l'Égalité. Un instant unique où la créativité et l’éloquence des enfants ont su remettre sur les bons rails le train-train du vivre-ensemble.

Le procès de Mulan, du Petit Poucet et des trois petits cochons ont permis d’aborder les droits à l’égalité entre les genres, à la protection et de sensibiliser sur l’impact du harcèlement.Au matin du 11 juin, JADE a pris Zabderfilio au bord de sa belle locomotive.

Caché, dans un de ses wagons, les enfants sont allés à sa recherche, après avoir apprécié les différents spectacles de Juste et Justice, en lisant la mystérieuse lettre du Petit Poucet. Ce matin, quelque chose d’extraordinaire s’est produit. Petit Poucet a trouvé une lettre glissée sous son oreiller. Une lettre un peu froissée… avec des mots en or. Il l’a lue à voix haute. Elle disait : « Le monde a besoin de toi et de ta ruse. Monte dans le train magique. Une amie t’attend… » Alors il a suivi les petits cailloux… Jusqu’à une locomotive brillante, qui brillait comme un arc-en-ciel. Son nom ? JADE. JADE n’est pas un train comme les autres. Elle voyage dans le monde des idées, du cœur et de l’amitié. Et aujourd’hui… elle vous attend, vous aussi. À chaque arrêt, vous apprendrez quelque chose d’important. Vous allez chanter, danser, jouer, résoudre des énigmes…Et surtout, vous allez vous amuser ensemble. Mais attention ! À chaque wagon, vous devrez faire preuve de courage, d’écoute, de solidarité. Car au bout du voyage…se cache un mot magique, un mot fait de 4 lettres, un mot qui peut changer le monde. Êtes-vous prêts à monter à bord de JADE ?

« Ça a été un vrai plaisir de travailler sur ce projet étant donné que c'était une 1ère pour moi, dans ce genre d'événements, merci à l’équipe de l’Ecole des Droits Humains et de la Terre pour la mise en place des activités et le zabder comme une vitrine, c'était royal, on a tous apprécié et les enfants étaient très contents de voir leur œuvre exposée. »

Nah, Animatrice ALAE et ALSH Lucie Aubrac et Léonard de Vinci - Castelginest

« J’étais fier de défendre l’article premier de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme "Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits." Dans mon rôle d’avocat pour défendre Mulan et l’égalité homme/femme.»

Nino, 10 ans, ALAE/ALSH Caroline Aigle - MONDONVILLE

« “Unité”, “main dans la main”, “ensemble”, furent les maîtres mots des différents échanges qui se sont tenus autour du choix de la thématique de cette année. Nous avons décidé d'associer les équipes porteuses du projet au sein de leur structure afin qu’elles soient actrices de la valorisation. Cette année, les enfants ont pu embarquer à bord de la locomotive JADE et ses amis, les wagons. JADE (Justice, Amitié, Différence et Égalité) a ainsi raccroché les wagons des droits fondamentaux : le droit à l'éducation, à la protection, à la santé, à l’identité, à l’égalité. Une fois installé.e.s à bord, les enfants ont pu vivre et expérimenter les droits humains tout au long du trajet de 2h30 qui mène à la Gare des souvenirs. De wagon à wagon, des jeux de rôles, des histoires inspirantes, des activités interactives sur les droits fondamentaux, comme le droit à l'éducation, à la protection, à la santé, et à la liberté d’expression. La destination finale, la Gare des souvenirs, symbolisait un lieu de convergence et de rencontre où les enfants ont partagé leurs idées, leurs émotions, leurs expériences et ont pu prendre des photos de souvenirs avec leurs badges de défenseurs des droits humains.»

explique Simon Monnier, directeur de l’EDDHT