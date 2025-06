HÉRAULT - Amélie DE SOUSA : Une femme engagée au service des territoires, nouvelle secrétaire générale adjointe de l'Hérault

Amélie DE SOUSA : Une trajectoire exemplaire au service de l’action publique

Nommée par décret du Président de la République le 23 mai dernier, Amélie DE SOUSA s’apprête à prendre ses fonctions en tant que secrétaire générale adjointe de la préfecture de l’Hérault, chargée de mission auprès du préfet pour le bassin de Thau et le littoral.



Sa prise de fonction officielle aura lieu le 23 juin 2025, marquant une nouvelle étape dans un parcours professionnel aussi riche qu’engagé.

Un parcours marqué par l’engagement et la diversité

Née à Mâcon en 1984, Amélie DE SOUSA a bâti une carrière remarquable, alliant expertise administrative et sens aigu du terrain. Diplômée de l’ENA et titulaire d’un Master 2 en Sciences humaines et sociales, elle a également enrichi son profil par des formations pointues en intelligence territoriale et lobbying, témoignant d’une volonté constante de se perfectionner.

Son expérience débute dans le secteur culturel, où elle occupe le poste de chargée de production et de diffusion (2005-2008).

Rapidement, son engagement pour les enjeux sociaux et territoriaux la conduit vers des responsabilités plus vastes : déléguée régionale en Bourgogne-Franche-Comté pour la Fédération des Acteurs de la Solidarité (2009-2016), puis directrice des établissements et services au sein de l’association La Croisée des Chemins (2016-2018).

De l’associatif à l’administration territoriale

En 2018, elle rejoint l’association ACODEGE en tant que directrice générale adjointe, avant d’embrasser pleinement sa vocation pour l’administration publique.

Nommée sous-préfète de Mauriac en septembre 2021, elle y déploie son énergie au service des citoyens, avant de poursuivre sa mission en Martinique comme sous-préfète de Saint-Pierre (2023).

Une nouvelle mission dans l’Hérault

Aujourd’hui, c’est dans l’Hérault qu’Amélie DE SOUSA va mettre ses compétences au profit des territoires, avec une attention particulière pour le bassin de Thau et le littoral. Son arrivée succède à celle de Guillaume Raymond, nommé secrétaire général de la préfecture du Lot.

Chaleureuse, déterminée et dotée d’un sens aigu du service public, Amélie DE SOUSA incarne une génération de hauts fonctionnaires engagés, dont l’action s’enracine dans une connaissance fine des réalités locales. Son parcours, aussi diversifié que cohérent, fait d’elle une figure inspirante pour tous ceux qui croient en la force de l’administration au service du bien commun.

La préfecture de l’Hérault et ses partenaires lui réservent un accueil des plus chaleureux pour cette nouvelle étape de sa carrière.