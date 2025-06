Toulouse - SPHEREA dévoile un nouveau banc de test automatique : ATEC ATMOS ® un testeur générique

À l’occasion du Salon International de l'Aéronautique et de l'espace qui se tient du 16 au 22 juin 2025 au Bourget, SPHEREA, concepteur de solutions de tests et de services associés, présente le dernier né de la famille ATEC® : ATMOS®, un banc de test automatique (ATE) basé sur un cœur générique destiné au test d'équipements électroniques avec un nombre réduit de signaux.

ATEC ATMOS® est une nouvelle plateforme de test simple et ouverte, pour la production et la maintenance aéronautique.

ATEC ATMOS® répond à un large éventail de besoins. Il sera utilisé en premier lieu pour les tests avioniques, mais aussi pour des applications mécaniques, mécatroniques et optroniques, pour différents objectifs et marchés. ATEC ATMOS® est compact, abordable et ouvert, il est compatible avec le matériel et les logiciels clients. Intelligent, il sera connectable à la suite de Logiciel SPHEREA permettant le traitement de la donnée. Pour plus d'efficacité, ATEC ATMOS® est flexible grâce à son architecture modulaire, le tout intégré dans une plateforme unique et simple pour faciliter les interventions MRO, partout dans le monde.

ATEC ATMOS® : compact, performant et durable

Avec ATEC ATMOS®, SPHEREA offre la combinaison de ce que est de meilleur en matière de test, de longévité et de services, réduit à sa plus simple expression. Compact, astucieux et simple, ATEC ATMOS® s’adapte aux besoins, applications et ambitions spécifiques de l’industrie aéronautique, qu’ils soient constructeurs ou acteurs de la maintenance, pour produire et maintenir durablement, en mobilisant uniquement les ressources nécessaires afin d’optimiser l’investissement.

ATEC® Family : ATMOS® est le petit nouveau de la grande famille ATEC®. Il bénéficie de l’expertise SPHEREA développée avec l’ATEC® et de l’ensemble des composants, technologies et services associés, dont une pérennité garantie. En effet, l’ATEC® Serie 6, (EIS 1993), est toujours maintenu, avec son engagement de soutien est prévu pour 15 ans. L’ATEC® Serie 7 sera présent sur les prochaines décennies et l’ATEC ATMOS® est déjà positionné pour les 20 prochaines années.

+ Small : ATMOS® est le champion de l'accessibilité : son format est compact, son budget abordable, son utilisation simplifiée, et il est sobre en énergie.

+ Open : ATMOS® est compatible avec les différents environnements logiciels de test du marché (TestStand®, SMART, Visual, Langage C, ATLAS, Labview …), ainsi qu’avec la famille ATEC® Series, et basé sur de l'instrumentation COTS. Il peut se doter d’un tiroir cybersécurité.

+ Smart : ATMOS® est simple à utiliser, il permet de développer efficacement les applications de test et d’exploiter les données récoltées.

+ Flex: ATMOS® est modulaire, configurable et évolutif : sa base simple lui confère toute la souplesse nécessaire pour s’adapter à toutes les exigences et évoluer en fonction des besoins.

« Aujourd’hui, nous nous lançons un nouveau défi en nous appuyant sur notre savoir-faire ATEC® : faire plus simple, plus compact, plus souple pour nos clients afin d’optimiser la performance en maintenance et ingénierie de soutien grâce à l’expertise de SPHEREA. En effet, ATMOS®, en partageant les mêmes instruments que ATEC®, permet d’avoir des performances identiques.

Notre ambition : compléter, rationaliser et ouvrir la gamme ATEC® sans lésiner pour autant sur la qualité qui fait sa renommée. Nous voulons la rendre plus accessible tout en faisant bénéficier nos clients d’un savoir-faire et d’un niveau de service analogues, pour tester et maintenir des équipements plus modestes mais tout aussi essentiels. ATEC ATMOS® se fond dans vos process et s’adapte à votre écosystème pour vous garantir fiabilité et longévité. »

explique Olivier Sentier, Head of Products Lines SPHEREA

Optimisation et simplification des interventions MRO

SPHEREA propose des solutions de tests pour accroître la disponibilité et l'opérabilité des systèmes critiques. Aéronautique, défense, transport et énergie : partout dans le monde, SPHEREA accompagne ses clients du début à la fin du cycle de vie de leurs projets, grâce à son expertise industrielle unique et à une approche agile et personnalisée pour répondre à leurs enjeux.

Le déploiement d’ATEC ATMOS® repose sur la synergie des équipes R&D de SPHEREA avec ses clients constructeurs, MRO, et industriels de premier rang mondial. Une expertise diversifiée qui accompagne l’évolution technologique tout en optimisant ses efforts d'innovation.

ATEC ATMOS® permet de tester fonctionnellement un ou plusieurs équipements sur la chaîne de production (Production Acceptance Test) ou en maintenance (Return To Service) : Control Panel, Sensor, Display, Data Switch, Concentrator…, ainsi qu’un nombre réduit de signaux comme Radio Component, Power Electronic, Electro-Mecaniccal, Electrical Components…, et de délester des bancs de test génériques tout en offrant à ses clients l’opportunité de développer leurs propres programmes de test.

Choisir ATMOS®, c’est bénéficier des garanties ATEC®, à savoir disposer d’un moyen maintenu sur le long terme, et ainsi optimiser son investissement industriel. En effet, SPHEREA assure un accompagnement durable de ses systèmes, parfois sur plusieurs décennies. Les compétences en réparation, la gestion de l'obsolescence et la durabilité permettent à ses équipes de s’adapter à toutes les exigences et de respecter les politiques produits de ses clients. Un véritable levier pour l’engagement RSE.

La technologie d’ATEC ATMOS® est basée sur un cœur générique (communication innovante) avec les composants suivants :

Tiroir cybersécurisé

Module de gestion de la consommation énergétique

Module logiciel d'analyse des données "MEMO" pour exploiter au mieux les données de test

Module de supervision

Un gain de temps assuré en automatisant les process de test pour éviter les procédures manuelles, et une meilleure rentabilité qui permet d’adopter des process qualité conformes et répétitifs moins onéreux.

ATEC ATMOS® réduit également le volume de maintenance sur les bancs : la fiabilité et la longévité des solutions SPHEREA ajoutées à la qualité de service garantissent son optimisation d’usage.

Bien que conçu pour être plus accessible, ATEC ATMOS® permet de bénéficier du même niveau d'exigence et de qualité de service que les solutions ATEC®. Tous les composants d’ATMOS® sont compatibles avec ATEC®. Les clients ATEC® bénéficieront du contrat support Serie 7, pour une rationalisation optimale des coûts quotidiens : même stock, mêmes instruments de métrologie, même tronc commun de maintenance et formation.

ATEC ATMOS® est issu de la mutualisation des éléments des différents catalogues et ressources SPHEREA. En harmonisant les solutions de test avec ATEC ATMOS®, un banc modulaire, unique, flexible, et capable de (presque) tout faire, les clients peuvent y configurer et créer les solutions et applications dont ils ont besoin.