HÉRAULT - ECHO : Jan Noah et Florian Fabre de Roussac proposent une exposition où résonne dans l'art et la fête

ECHO au Domaine de Label : une exposition qui résonne dans l’art et la fête : Vernissage le Jeudi 26 Juin

Sur les hauteurs discrètes et inspirantes du Domaine de Labellonette , entre garrigue et étang, une nouvelle vibration artistique s’apprête à faire battre les cœurs.

Le Jeudi 26 juin à 18h, le domaine ouvre ses jardins suspendus au vernissage de l’exposition E.C.H.O, portée par deux talents complices : Jan Noah, peintre à la palette éclatante, et Florian Fabre de Roussac, photographe voyageur au regard humaniste.

Dans ce lieu hors du temps, niché sur les contreforts de la lagune de Thau, la beauté naturelle épouse les œuvres. L’exposition "ECHO" ,acronyme autant que résonance , met en miroir deux expressions artistiques, entre couleurs franches et noir et blanc, entre figuration vibrante et témoignages photographiques. Un dialogue poétique entre les toiles hybrides de Jan Noah, imprégnées de culture pop et d’onirisme littéraire, et les clichés de ses modèles fémininset parfois des muses de Florian Fabre de Roussac.

Les deux artistes

Comme à chaque rendez-vous artistique du Domaine de la Bellonette , cette exposition se prolonge en fête. Dès 21h, le DJ FX Efix prendra le relais pour faire résonner les corps à l’unisson des cœurs.

L’ambiance sera à la fois détendue, festive et artistique, avec restauration légère sur place, dans une atmosphère douce et conviviale sous les étoiles.

La restauration sera assurée par un food truck de Pizzas.

L’exposition sera visible du 26 juin au 15 juillet 2025, et promet de faire vibrer les visiteurs par son intensité, son élégance et l’écho des engagements profonds de ses deux artistes. Une parenthèse rare à ne pas manquer, dans un lieu devenu incontournable pour les amateurs d’art et de nature en quête d’authenticité.