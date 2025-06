FRANCE - PATRIMOINE inaugure la résidence Villa Maïka à Bidart

La Villa Maïka, nouvelle réalisation fruit du partenariat entre le promoteur Kaufman & Broad, PATRIMOINE Atlantique et la Coopérative d’Habitations, vient d'être inaugurée à Bidart, située 5 Avenue de Cumba. Une opération, comprenant 23 logements dont 9 logements sociaux et 5 logements en BRS, qui allie harmonieusement l'authenticité de l'architecture traditionnelle basque au confort.

Un événement en présence de :

- Emmanuel ALZURI, Maire de Bidart

- Roland HIRIGOYEN, Vice-Président de la Communauté d’Agglomération Pays-Basque

- Xavier CAQUEL, Responsable Technique de Kaufman & Broad

- Christian NOAILHAC, Directeur Général Adjoint de PATRIMOINE

Un environnement privilégié et une architecture qui respecte les traditions basques

Idéalement située à moins de 10 minutes à pied des plages d'Erretegia et des célèbres « 100 marches », la Villa Maïka bénéficie d'une position stratégique sur la côte basque. Proche des commerces et des services essentiels, cette adresse permet de profiter pleinement de la douceur de vivre de Bidart.

Le quartier offre un cadre de vie sécurisé avec tous les services nécessaires : écoles, commerces, espaces verts, installations sportives et transports en commun.Nichée à quelques minutes du centre-ville de Bidart, la Villa Maïka se distingue par son élégance et son respect des codes architecturaux locaux. Cette réalisation à taille humaine, pensée par le cabinet d’architecture Thierry Douarche & Co, porte haut les couleurs du Pays basque avec sa charpente, ses volets et ses garde-corps en bois peints, véritables signes distinctifs de l'art de vivre basque.

Des logements pensés pour le bien-être

La Villa Maïka propose de superbes appartements du T2 au T5, tous dotés de vastes espaces extérieurs. Les balcons et terrasses, pouvant atteindre jusqu'à 57m², offrent de magnifiques vues dégagées et invitent à un quotidien serein, bercé par les doux rayons du soleil. La résidence dispose également de locaux professionnels en rez-de-chaussée, répondant aux besoins d'une clientèle diversifiée.

La résidence est équipée d'un parking souterrain privé et d'un ascenseur pour faciliter l'accès aux étages. Ces aménagements modernes s'intègrent discrètement dans une architecture respectueuse des traditions locales.

À la croisée du prestige et du bien-être, la Villa Maïka représente une adresse idéale pour vivre comme pour investir au cœur de Bidart, là où se mêlent harmonieusement le confort moderne et l'essence de la tradition basque.