Lot - Harmonie Mutuelle organisait une marche 0 déchet, ce vendredi 13 juin à Martel

Harmonie Mutuelle organisait ce vendredi 13 juin une marche pour collecter les déchets à Martel. Une dizaine de participants se sont réunis et ont collectés 4 kg de déchets ! C’est une manière simple et efficace de contribuer à la protection de l’environnement, en alliant activité physique, utilité sociale et convivialité.

« Lors de notre marche nous avons ramassé 354 mégots sur une distance d'environ 1,5km. Cela a permis d'éviter la pollution de 354 m3 de cours d'eau. »

commente Rose-Marie Bonneval déléguée Harmonie Mutuelle

Une marche pour agir pour la préservation de l’environnement, et de la santé

Environ 2.01 milliards de tonnes de déchets sont produites chaque année dans le monde entier, cela équivaut à environ 1.2 kg de déchets par personne par jour. En s’attaquant aux dépôts naturels, cette action de ramassage des déchets permettra de mettre sur le devant de la scène la nécessité de faire attention à notre comportement vis-à-vis de notre production de déchets, impactant aussi bien l’environnement que notre santé. Car de nombreux facteurs influent sur notre santé : les modes de vie, la qualité de l’air, de l’eau, de l’alimentation ou encore la préservation de la biodiversité et des milieux naturels. Harmonie Mutuelle encourage une pratique sportive plus verte et souhaite faire de l’activité physique un vecteur de sensibilisation à la sauvegarde de l’environnement.

« Avancer collectif, c’est mettre en mouvement la formidable capacité d’agir tous ensemble, et avec l’exigence d’avoir un impact. Depuis plusieurs années, Harmonie Mutuelle œuvre pour la protection de l’environnement. En effet, conscients des impacts réciproques entre santé et environnement, nous avons choisi d’agir concernant les risques actuels et les grands enjeux de demain. Étant une entreprise mutualiste à mission, Harmonie Mutuelle s'engage pour préserver l'environnement en coorganisant ces éco-marches solidaires. »

déclare Frédéric Malfilatre, directeur régionale Harmonie Mutuelle – Occitanie.