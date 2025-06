Toulouse - Coopérative Impuls'ions : les maitres-nageurs de l'entrepreneuriat au cœur des territoires

Qui n’a pas rêvé d’être indépendant dans son activité, en ayant la sécurité d’un contrat de salarié, tout en faisant partie d’un projet collectif ? Conjuguer l’entrepreneuriat et le salariat, c’est en effet le leitmotiv de la coopérative Impuls’ions qui a vu le jour il y a 9 ans sur le territoire de Cœur de Garonne. Alors que les deux régimes sont souvent considérés comme bien distincts, notre CAE (coopérative d’activité et d’emploi), basée au Fousseret, démontre qu’ils peuvent coexister dans le cadre d’un seul et même statut : celui d’entrepreneur salarié associé (ESA).

Réunis le 2 juin 2025 en assemblée générale à Seysses, les porteurs de projets et les entrepreneurs salariés associés ont participé à la présentation du bilan 2024 et partagé enjeux et projets. L’occasion pour Jérôme Rousse (président de la CAE) de réaffirmer les valeurs initiées par les membres fondateurs : « Il y a près de neuf ans, nous avons donné naissance à la coopérative Impuls’ions avec une vision claire : créer un espace où l'entrepreneuriat serait non seulement encouragé, mais aussi soutenu par une communauté solidaire et dynamique. Nous voulions offrir aux entrepreneurs un cadre leur permettant de développer leurs projets, tout en bénéficiant de l'appui et de l'expérience des autres membres de la coopérative ».

Objectif atteint ! Depuis, la coopérative a bien grandi et évolué, s’apparentant à un véritable incubateur de talents et de projets qui compte désormais 125 entrepreneurs avec la création d’Eclos’ions en Auvergne il y a deux ans : « Cette nouvelle coopérative témoigne de notre engagement à étendre notre modèle de réussite à d'autres territoires, en favorisant une croissance équilibrée et inclusive ». Le chiffre d’affaires total des deux structures pour l’exercice 2024 est de 2.83 M€ HT (2.05 M€ pour Impuls’ions et 780 K€ pour Eclos’ions).

Dans le contexte politique, financier et social que l’on connait, ces résultats démontrent une vraie capacité à maintenir une activité économique solide : « Chaque entrepreneur développe son activité, mais il n'est pas seul. Nous avons su créer un écosystème entrepreneurial robuste, diversifié, résilient et unique en son genre : les maîtres-nageurs de l’entrepreneuriat. Nous sommes là pour guider les porteurs de projets qui plongent dans le grand bain de la création d’entreprise. Il s’agit de leur éviter de se noyer, un peu comme le ferait une bouée de sauvetage en cas de détresse, et de les faire nager vers le succès ! »

Les messages de cette assemblée générale 2024 portent l’optimisme avec en premier lieu l’essor du sociétariat : la coopérative enregistre 15 nouveaux sociétaires depuis 2022, confirmant l’intérêt pour l’entreprise partagée. 67 porteurs de projets ont souscrit un CAPE (contrat d’appui à la création d’entreprise) dont 47 en Haute-Garonne. L’activité formation de la coopérative a mobilisé 25 formateurs cette année. 59 sessions de formation ont été réalisées pour un chiffre d’affaires de 79 108 € HT. En mars 2024, la certification Qualiopi a été renouvelée garantissant la qualité des prestations de la coopérative. Impuls’ions renforce également sa présence sur les territoires, notamment à proximité de Toulouse par

l'ouverture d'une antenne à Portet sur Garonne, en partenariat avec le Muretain Agglo.

Côté projets, une feuille de route claire, structurée et partagée se dessine : « Dès que possible, nous engagerons un travail de fond pour élargir notre modèle économique et poser les bases d’une transformation en profondeur à l’horizon 2032 : ce sera le ZEcoop Project 2032. Nous voulons qu’elle nous donne les moyens de rester un acteur majeur, engagé et inspirant de l’économie sociale et solidaire et du monde de l’entrepreneuriat ».