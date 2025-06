Pyrénées-Orientales - Serenly ouvre une nouvelle résidence seniors à Banyuls-sur-Mer

Serenly ouvre une nouvelle résidence seniors à Banyuls-sur-Mer

Serenly est fier d’annoncer l’ouverture pour le vendredi 11 juillet 2025 de sa nouvelle résidence pour séniors à Banyuls.

Située au 5 rue des Angles, à proximité des commerces, du marché, de la plage et des domaines viticoles, la résidence SERENLY Banyuls propose une alternative moderne et chaleureuse pour les seniors autonomes souhaitant vivre pleinement leur retraite.

Une résidence pensée pour le bien-être, la sécurité et le lien social

Les appartements, du T1 au T3, sont conçus pour offrir un maximum d’espace, de confort et d’accessibilité, avec des aménagements adaptés : cuisine équipée, salle d’eau sécurisée, volets roulants électriques, rangements fonctionnels et mobilier français de qualité. Tout est pensé pour que les résidents se sentent chez eux, dès leur arrivée.

La résidence propose également de nombreux espaces partagés : une cuisine partagée, salle de sport, salon de beauté, salle de télémédecine, terrasse, jardins potagers, et même une piscine extérieure avec cuisine d’été. Un véritable petit paradis pour cultiver à la fois forme, détente et convivialité.

Un Seren Manager, présent au quotidien, assure le bon fonctionnement de la résidence, anime des activités. Il veille sur le bien-être de chaque résident.

Un environnement enchanteur, entre Méditerranée et art de vivre catalan

Située entre Perpignan et la frontière espagnole, Banyuls-sur-Mer offre à ses habitants un cadre de vie rare et enchanteur. Ce petit village méditerranéen, niché entre les domaines viticoles et les eaux limpides de la Méditerranée, séduit par son authenticité et son ambiance paisible.

Avec plus de 300 jours de soleil par an, Banyuls est une invitation permanente à la douceur de vivre : flâner dans ses ruelles colorées, profiter de son port de plaisance, ou encore se détendre sur ses plages de sable.

Les résidents bénéficieront aussi de la proximité immédiate des commerces, des services de santé, de la gare SNCF et de la navette communale gratuite, rendant la vie simple et agréable au quotidien.

Envie de découvrir votre futur chez-vous ?

Les personnes intéressées peuvent dès à présent visiter l’appartement témoin sur place avec Rachel GARCIA, conseillère commerciale. Elle est disponible pour répondre à toutes les questions et accompagner les futurs résidents dans leurs démarches.

Vous pouvez joindre notre conseillère commerciale Serenly, Rachel GARCIA par e-mail à : conseil.banyuls@serenly.fr ou au 06 75 70 65 73.

Et si votre nouvelle vie commençait ici, entre bien-être, liberté et moments partagés ? La nouvelle résidence SERENLY Banyuls n’attend plus que vous.