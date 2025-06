Toulouse - Konrad GmbH cède sa filiale américaine à Spherea

Alors que s’ouvre aujourd’hui le Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace du Bourget, Spherea est fière de débuter cette édition avec une actualité stratégique majeure : l’acquisition prochaine de la filiale américaine du groupe Konrad, Konrad Technologies US. Cette opération marque une étape clé dans le développement international de Spherea et renforce significativement sa présence sur le marché nord-américain.

Konrad GmbH et le groupe Spherea ont conclu un accord pour que Spherea fasse l’acquisition de l’intégralité de la filiale américaine du groupe, Konrad Technologies US.

Basée à Farmington Hills, dans le Michigan, Konrad Technologies US est un acteur de premier plan dans la fourniture d’équipements de test automatiques et d’activités d’intégration de moyens de tests, principalement pour les secteurs de la défense, de l’automobile et du médical. Cette opération stratégique permettra à Konrad de recentrer ses activités mondiales, et au groupe Spherea de renforcer significativement sa présence aux États-Unis. La finalisation de la transaction est prévue au cours de l’été, sous réserve des approbations réglementaires habituelles.

Le mot des dirigeants

« Cette décision s’inscrit dans notre vision à long terme visant à renforcer notre positionnement international et à accélérer l’innovation là où nous percevons le plus fort potentiel stratégique. Nous sommes fiers de ce que Konrad Technologies US a accompli au sein du groupe Konrad, et nous sommes convaincus que, sous la direction de Spherea, l’équipe atteindra de nouveaux sommets. Nous remercions sincèrement l’ensemble du personnel de notre entité américaine pour son engagement, et nous sommes impatients de voir l’impact qu’ils continueront d’avoir dans l’industrie. »

Michael Konrad, CEO de Konrad GmbH.

« Nous sommes heureux d’accueillir Diane Tibbs, CEO de Konrad Technologies US, ainsi que son équipe au sein de la famille Spherea. Ensemble, nous allons enrichir notre offre à destination des clients américains en combinant les forces, les expertises, les technologies et les capacités de Spherea et de Konrad Technologies. À l’avenir, nous servirons nos clients sous une entité unifiée, sous la marque Spherea US, en mobilisant l’ensemble de nos savoir-faire pour proposer des solutions toujours plus performantes et soutenir notre croissance. »

Patrice Bélie, CEO of Spherea Group.