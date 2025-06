Pyrénées-Orientales - Perpignan : Non à la liberté d'expression à géométrie variable

Le maire Rassemblement National de Perpignan organise son deuxième « Printemps de la liberté d’expression » du 20 au 25 juin quelques jours après avoir été désavoué par la Préfecture quant à la venue du député de La France Insoumise Raphaël Arnault. Les Écologistes et la France Insoumise tirent la sonnette d’alarme après avoir pris connaissance du panel d’intervenants de cette manifestation, tous plus réactionnaires les uns que les autres. Louis Aliot persiste et signe : pour la deuxième année consécutive, il instrumentalise la liberté d’expression pour dérouler le tapis rouge à une galerie d’intervenants issus de la droite identitaire, ultra-conservatrice ou climatosceptique.

Nous, La France Insoumise et les Écologistes, dénonçons avec force cette opération de communication cynique et dangereuse, qui détourne les principes fondamentaux de notre démocratie à des fins de propagande idéologique. Le « Printemps de la liberté d’expression » mis en scène par la municipalité n’est ni un espace de débat pluraliste, ni un forum démocratique. Il s’agit d’un événement partisan, où sont systématiquement exclus les penseurs, artistes, intellectuels et citoyens engagés dans des luttes sociales, féministes, antiracistes ou écologistes. La liberté défendue ici est celle de dominer, d’exclure et de diviser. C’est une insulte à toutes celles et ceux qui luttent réellement pour une parole libre, dans une société plus juste et plus solidaire.

Nous appelons les Perpignanais·es à ne pas se laisser duper : derrière les grands mots, c’est la banalisation des idées d’extrême droite qui est à l’œuvre. À Perpignan comme ailleurs, nous continuerons à défendre une liberté d’expression authentique, inclusive et émancipatrice, tournée vers l’avenir et non vers les peurs du passé.

Nicolas BERJOAN, secrétaire régional Les Écologistes

Mickaël IDRAC, chef de file La France Insoumise à Perpignan pour les élections municipales