Pyrénées-Orientales - Ecologistes et LFI. Municipales Perpignan : nos premières propositions

Pour faire face à la situation sociale, écologique et démocratique préoccupante de Perpignan ainsi qu’au déclin de la ville entretenu par la gouvernance réactionnaire du Rassemblement National, Les Écologistes et la France Insoumise ont décidé de mettre leurs forces en commun, pour proposer à toutes celles et tous ceux qui en ont la volonté de travailler dans l’esprit du Nouveau Front Populaire pour construire un programme de transformation claire afin de remettre Perpignan à flot.

Nous affichons d’ores et déjà les 12 ambitions suivantes :

I. Pour Vous rendre du pouvoir d’achat, et les moyens de vivre dignement avec vos enfants :

Des fournitures scolaires et une première licence sportive gratuites pour tous les enfants.

Une nourriture bio, locale et cuisinée sur site dans les cantines des écoles.

L’interdiction des coupures d’eau et d’énergie pendant l’hiver dans les quartiers les plus pauvres de la ville.

II. Pour protéger votre environnement, et lutter contre le réchauffement climatique :

Une « Révolution des mobilités » qui facilite les déplacements doux et l’usage des transports en commun.

Un Parc métropolitain tout autour de Perpignan pour protéger les espaces naturels et agricoles, et vous permettre d’avoir accès à la nature.

L’objectif de zéro passoire thermique et zéro habitat insalubre à la fin du mandat.

III. Pour vous redonner le pouvoir, et faire de Perpignan un ville démocratique :

Un adjoint au maire à la participation citoyenne et à la vie démocratique, qui animera un conseil citoyen de la ville.

Co-construire les politiques urbaines avec les associations concernées, les usagers, les habitants des quartiers.

La fin du clientélisme – notamment dans l’attribution des logements sociaux ou des subventions aux associations – et la création d’un observatoire communal des discriminations.

IV. Pour vous permettre de vivre dans une ville apaisée, et renouer avec la culture catalane :

Une police municipale de proximité, en relation constante et confiante avec les habitants des quartiers.

Une politique mémorielle pacifiée, qui cesse d’encenser les figures de l’extrême droite.

Une politique culturelle qui rapproche les habitants, et qui rende à la langue catalane sa place de cohésion sociale, notamment dans les espaces publics.

Perpignan a besoin d’un changement profond de politiques et de pratiques pour renaître. Nous la voulons tolérante, sûre, solidaire, verte. Venez apporter vos idées pour transformer la ville et porter avec nous ce message d’espoir : un autre Perpignan est possible.

Nicolas BERJOAN, secrétaire régional Les Ecologistes

Mickaël IDRAC, chef de file La France Insoumise à Perpignan pour les élections municipales