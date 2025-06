MARSEILLAN - Les Presques Belles : L'amicale du cœur qui fait des vagues à Marseillan

Les Presques Belles : l’amicale du cœur qui fait des vagues à Marseillan

Elles se surnomment avec autodérision "Les Presques Belles", mais leur générosité, elle, ne souffre d'aucun "presque". À Marseillan, 22 résidentes internationales majoritairement Britanniques mais rejointes par d'autres Européennes anglophones dont une Suedoise, ont tissé une amicale aussi solide qu'originale sous le soleil méditerranéen. Retraitées actives et bien intégrées, ces femmes au parcours accompli transforment leur temps libre en or solidaire.

Quartier général de la bienveillance

Leur énergie communicative ? Elle puise sa source dans deux lieux cultes de Marseillan : entre les rires cristallins du Marine Bar et les confidences partagées à La Maison de Camille sur le port, où leur amie Léa les accueille comme des sœurs. C'est dans ces fiefs de convivialité que mijotent leurs projets humanitaires, entre deux verres de rosé et la vue sur les étangs.

Un don historique pour les 200 ans de la SNSM

Hier, la station SNSM de Mèze a eu le plaisir d'accueillir l'association Les Presques Belles de Marseillan, venue spécialement pour remettre un don généreux à l'occasion des 200 ans de la SNSM. "C'est un geste qui honore notre longue histoire", confie Luc Jeanjean, visiblement ému par cette attention en cette année anniversaire.

L'élégance d'une tradition caritative

Chaque année, cette joyeuse confrérie met son énergie au service d'une grande cause. Après un vide-grenier au profit de Médecins du Monde en 2024 et un livre de recettes bilingue les années précédentes, leur choix 2025 a porté sur un acteur local indispensable : la SNSM du Bassin de Thau basée à Mèze. "Nous habitons près de la mer, leur travail est magnifique", explique Shirley Henderson, l'une des membres. "Quand nous avons su leur urgent besoin d'un nouveau bateau pour secourir sur le Bassin de Thau, et que c'était leur bicentenaire, notre décision fut instantanée."

Luc Jeanjean, un capitaine au service des autres

Président de la SNSM de Mèze depuis 1988, Luc Jeanjean incarne l'engagement maritime. Arrivé dans cette station mythique en 1970, ce sauveteur hors pair a, au fil de sa carrière, porté secours à plus de 10 000 personnes et assisté plus de 5 000 embarcations. Sous sa direction, la SNSM de Mèze est devenue une grande famille d'une vingtaine de membres d'équipage soudés, intervenant sans relâche sur l'étang de Thau, à Marseillan, Bouzigues et Sète. "Qu'il s'agisse des professionnels ou des plaisanciers, notre mission est claire : assurer la sécurité de tous", souligne-t-il. Un sacré défi relevé quotidiennement, avec pour seul credo : "Sauver, toujours."

4 000 euros de sourires

Mardi 17 juin, dans l'effervescence de la base nautique de Mèze, Luc Jeanjean recevait avec émotion le chèque des Presques Belles. "4 000 euros, c'est pas rien quoi !", s'exclame-t-il, saluant ce "coup de projecteur sur notre besoin crucial de renouveler notre vedette Roméo pour notre 200e anniversaire". Un geste qui tombe à pic pour ces gardiens de l'étang.

Leur recette d'intégration ? L'humour et la bienveillance

Entre deux éclats de rire ("On nous aide parce qu'on est belles... enfin presque !"), ces expatriées démontrent une intégration réussie. Jackie, Tor Hilde, Marie et leurs complices ont adopté Marseillan comme seconde patrie, y cultivant cet art de vivre où la légèreté n'exclut pas la profondeur. "Notre amicale ? C'est une forme d integration et d amour déclaré pour notre ville d'accueil : Marseillan !", plaisante l'une d'elles résumant leur cocktail de franc-parler méditerranéen et d'engagement humanitaire.

Chapeau bas, Mesdames ! Votre amicale incarne cette générosité sans frontières qui enrichit nos territoires. Grâce à vous, la solidarité a le parfum des soirées ensoleillées et l'accent chantant des cultures mêlées. Puissent les "Presques Belles" - et la SNSM de Mèze, ces veilleurs infatigables de notre étang - continuer longtemps à nous inspirer. Deux belles histoires, un même esprit : celui du partage, particulièrement précieux en cette année de bicentenaire pour les sauveteurs en mer.

Une nouvelle preuve qu'ici à Marseillan, on ne compte pas les vagues, mais les coups de cœur !