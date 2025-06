MARSEILLAN - Silence, on tourne ! Marseillan accueille la serie " Demain nous appartient "

Marseillan sous les projecteurs : "Demain nous appartient" en tournage sur les quais

Ce mercredi 18 juin, Marseillan joue les stars. Plus précisément, ce sont ses quais et la charmante place Carnot qui accueillent l’équipe de tournage de la célèbre série "Demain nous appartient", diffusée chaque soir sur TF1.

À quelques mètres du quai Antonin Gros, les caméras s’activent, les techniciens s’agitent, les curieux s’amassent… Et pour cause : une séquence de "L’Arche d’été", épisode spécial prévu pour le mois d’août, est en cours de tournage. « C’est vraiment l’axe principal de la série, on est autour de l’étang de Thau, et Marseillan fait naturellement partie de ce décor », nous confie l’une des responsables du tournage.

Parmi les visages présents aujourd’hui : Enzo Rose et Sixtine, deux jeunes talents de la série que les fans reconnaissent instantanément. La production a investi plusieurs lieux emblématiques de la ville : les quais du centre port, bien sûr, mais aussi la place Carnot, sous les arcades, en toile de fond d’une scène chargée d’émotion (et de soleil).

Pour Marseillan, ce n’est pas une première. Chaque année, l’équipe revient poser ses caméras dans les ruelles ou sur le front de mer, contribuant à faire rayonner la commune à l’écran.

Un formidable coup de projecteur sur le patrimoine local — et un clin d’œil toujours apprécié des habitants, qui reconnaissent ici ou là un banc, une façade ou un coin d’ombre qu’ils fréquentent au quotidien.

Alors, ne soyez pas surpris si vous croisez un micro perché ou un acteur en pleine scène : aujourd’hui, Marseillan joue dans la cour des grands. Et qui sait ? Peut-être qu’un petit rôle d’ombre attend aussi un passant au bon endroit, au bon moment…