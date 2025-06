MARSEILLAN - Fête de la musique 2025 : Demandez le programme !

Fête de la musique 2025 : Demandez le programme !

Laissez-vous porter par l’air chaud et la musique pour fêter l’arrivée de l’été.

Pour la fête de la musique, un programme tout en musique et festif sera proposé à Marseillan ville et plage avec différentes animations musicales adaptées à toutes les générations.

Le samedi 21 juin 2025 à Marseillan-ville et Marseillan-plage de 18h30 à 23h30

Au programme

Marseillan-Ville

De 16h00 à 18h00 : Démonstration de danse country et line dance avec l’association New Line Country Dancers 34 (Esplanade du port, Marseillan-ville)

De 18h30 à 19h30 : Concert avec les chorales Arpèges, Agde Choriolis et La Tucarella de Bessan (Esplanade du port, Marseillan-ville)

De 18h30 à 20h00 : Animations musicales avec Les Z’Accro’Chants de Pomerols (Boulevard Lamartine et Place du 14 juillet, Marseillan-ville)

De 21h00 à 22h30 : Concert musique cubaine avec JLS (Esplanade du port, Marseillan-ville)

Marseillan-plage

De 18h00 à 00h30 : Animation DJ avec Elixir Sound System (Place du marché, Marseillan-plage)

De 20h00 à 00h00 : Concert avec Mojithau (Avenue de la Méditerranée, Marseillan-plage

La fête de la musique est un événement ouvert à tous.