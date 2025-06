OCCITANIE - Carole Delga fait de l'Occitanie le fer de lance de l'industrie de défense .

Occitanie : 200 millions d'euros pour une défense souveraine et innovante

L'Occitanie se positionne comme un acteur clé du réarmement et de la souveraineté européenne, avec l'adoption d'un ambitieux contrat de filière "Souveraineté et Industrie Défense". Doté d'une enveloppe de 200 millions d'euros et porteur de 20 mesures phares, ce plan vise à consolider les atouts industriels et technologiques de la région, tout en créant des emplois durables.

Un territoire au cœur de la défense française et européenne

Avec 1 400 PME et 25 000 emplois dans le secteur de la défense, l'Occitanie concentre 15 % des effectifs nationaux. Elle abrite des fleurons industriels comme Airbus Defence and Space, Thales, Safran ou Lacroix Défense, ainsi que des infrastructures stratégiques telles que le Commandement de l'Espace et le Centre d'Excellence Spatial de l'OTAN à Toulouse.

"L'Occitanie sera un acteur clé du réarmement et de la souveraineté européenne, et la Région y contribuera", affirme Carole Delga, présidente de la Région Occitanie.

Innovation, emploi et cybersécurité au programme

Parmi les mesures phares :

Un Fonds Défense et Industrie du Futur (100 millions d'euros) pour soutenir l'aéronautique, le spatial, les drones et l'intelligence artificielle.

Un Appel à Manifestation d'Intérêt (AMI) doté de 50 millions d'euros pour attirer des entreprises et relocaliser des productions stratégiques.

5 000 formations aux métiers de la défense et un objectif de 2 000 emplois créés dans le spatial d'ici cinq ans.

La région mise également sur la cybersécurité, en s'appuyant sur des clusters comme Cyber'Occ, pour protéger ses entreprises des menaces numériques.

Une dynamique partenariale forte

Ce contrat est le fruit d'une collaboration avec le ministère des Armées, l'Agence de l'Innovation de Défense (AID), Aerospace Valley et d'autres acteurs locaux. Des 300 hectares de zones économiques sont déjà prêts à accueillir de nouveaux projets industriels.

L'Occitanie renforce son rôle de pilier de la défense française et européenne, en alliant innovation, souveraineté et emploi.

Crédits Photos - Region Occitanie ( CP) : Delair Drone DT46