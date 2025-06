Gard - De New York à Montcaud : l'histoire d'une amitié étoilée en huit temps

De New York à Montcaud : l’histoire d’une amitié étoilée en huit temps...

Les 26 et 28 juin 2025, le restaurant gastronomique

Le Cèdre de Montcaud accueillera deux dîners d’exception à quatre mains, nés d’une amitié de longue date et d’une passion commune pour la haute cuisine.

Dix ans après leur rencontre dans les cuisines de Daniel Boulud à New York, les chefs étoilés Matthieu Hervé et Michiel de Bruyn (Restaurant Sense, Belgique) se retrouvent en Occitanie pour orchestrer un menu inédit à huit temps, où se croisent la tradition française et l’audace contemporaine...

Matthieu Hervé, chef du Cèdre, propose une cuisine lisible, inspirée par le généreux terroir environnant.

Face à lui, Michiel de Bruyn déploie un style plus libre, nourri par la culture flamande, le végétal et les produits marins : "une gastronomie moderne

tout en conservant les bases techniques classiques"

Ensemble, ils ont imaginé un menu en équilibre, tissé d’inspirations croisées et de gestes complémentaires.

Entre les notes iodées d’une huître mariée à l’andouille de Guéméné, la légèreté d’une soupe froide de pois et pastèque au poivre de Sichuan, ou encore l’éclat d’un O Toro au yuzu kosho et caviar osciètre, chaque assiette promet un dialogue savoureux entre deux identités fortes.

Menu à découvrir :

Huître | Andouille de Guéméné | Sarrasin (Matthieu Hervé)



Truite | Amandes (Matthieu Hervé)



Tartelette au maquereau | Tempura de shiso vert (Michiel de Bruyn)



Soupe froide de pois | Pastèque | Sichuan (Michiel de Bruyn)



Langoustine | Tomate | Jalapeño (Matthieu Hervé)



O Toro | Yuzu kosho | Asperges vertes | Caviar osciètre | Coulis d’oursin (Michiel de Bruyn)



Poivron piquillo | Fromage de chèvre frais | Carotte | Vinaigrette Xérès à l’échalote (Michiel de Bruyn)



Rouget | Coulis herbacé | Bouillabaisse (Matthieu Hervé)



Ris de veau | Artichaut | Shitake | Sureau (Matthieu Hervé)



Pigeon | Mini girolle | Beurre noisette au chou-fleur | Pomme fondante | Lard (Michiel de Bruyn)



Limoncello | Yuzu | Orange et citron (Matthieu Hervé)



Chocolat Sao Tomé | Fruit de la passion | Noisette | Café (Michiel de Bruyn)



Mignardises





Dîner à 4 mains — Menu en 8 temps — 185€ par personne

Restaurant Le Cèdre, Domaine de Montcaud

Jeudi 26 juin & samedi 28 juin 2025

Un lieu d'exception dans le Gard

Situé au cœur de la Provence Occitane,

le Château de Montcaud allie harmonieusement le charme de son patrimoine historique à une touche de raffinement contemporain.

En l’espace d’un an, cet établissement d’exception s’est vu attribuer 5 étoiles, a obtenu 2 Clefs au Guide Michelin pour son hôtel, ainsi qu’une étoile Michelin pour son restaurant gastronomique, affirmant ainsi son excellence et son rayonnement dans le paysage hôtelier et culinaire.

L'HISTOIRE DU CHÂTEAU DE MONTCAUD

"Histoire, soie, gastronomie et art de vivre à 45 minutes d’Avignon.

Entre Nîmes, Avignon et l'Ardèche, tout près d'Uzès et du Pont du Gard,

se niche le Château de Montcaud,

havre de paix, joyau de l’hôtellerie et repaire des épicuriens gastronomes,

empreint de Provence et d’Occitanie..."





Niché dans un écrin de verdure de cinq hectares en Languedoc

Roussillon, la bâtisse imaginée par son premier propriétaire,

Alexandre Eugène Collain - négociant en soie prospère

fut édifiée au XIXème siècle.

Mué en hôtel de charme dès les années 1990, l’établissement est

repris par Jürg Witmer et bénéficie de travaux d’envergure afin de

se refaire une beauté et de retrouver sa splendeur d’antan.





Aujourd’hui, 25 chambres et suites dans le Château,

2 chambres et 1 appartement dans le Mas

et l'ancienne Maison du gardien s'ouvrent

pour une halte ou des locations de vacances.

Classique, sobre mais incontestablement chic, la décoration des

lieux imaginée par l’architecte d’intérieure Sophie Petit,

se veut être une alliance réussie entre un style traditionnel, propre à la région,

et contemporain. Les parquets à chevrons côtoient un mobilier aux

lignes modernes et les baignoires s’invitent (pour certaines) au pied

du lit. À l’intérieur de chaque lieu de vie,

un clin d’œil met à l’honneur

la soie avec des œuvres d’art colorées dans ce matériau de luxe tissé.

Côté jardins, outre un parcours - de promenade ou plus sportif - au sein

du parc verdoyant, les hôtes profitent d’une piscine extérieure, d’un

terrain de pétanque, de tennis, de prêt de vélos électriques... Et

d’un food truck dédié à la “finger food” pour les belles

saisons et les événements...

Le chef étoilé au Guide Michelin Matthieu Hervé.

Le parcours du chef étoilé Matthieu Hervé

Originaire de Normandie,

Matthieu Hervé s’oriente rapidement vers un apprentissage en cuisine.

Très tôt passionné par cet univers dynamique

et à la recherche d’un métier “qui bouge”,

c’est le coup de cœur pour la profession.

Après un CAP et un BP en alternance dans des établissements gastronomiques, le futur chef du Château de Montcaud

enchaîne les établissements de prestige :

pendant 5 années au Negresco à Nice,

à Courchevel aux côtés du meilleur sommelier au monde,

Enrico Bernardo,

intégrant la première équipe pour l’ouverture de la Villa Madie

- aujourd’hui triplement étoilée par le Guide Michelin - à Cassis,

ou encore en tant que sous chef pour Daniel Boulud

de l’autre côté de l’Atlantique avant d’intégrer

- en tant que sous chef également - le Cheval Blanc

(trois étoiles au Guide Michelin) à Bâle…

En 2018, avec l’envie de regagner l’hexagone,

Matthieu Hervé rejoint l’Occitanie

et plus particulièrement le Château de Montcaud,

apportant à l’établissement de charme historique,

sa grande expertise culinaire...

En 2024, Matthieu Hervé reçoit sa première étoile au Guide Michelin.







L’ADN de la cuisine du chef étoilé Matthieu Hervé

au Château de Montcaud

Ancrée dans le classicisme et sa pure tradition française,

la gastronomie et la bistronomie dévoilées par le chef étoilé Matthieu Hervé

au Château de Montcaud s’inspire des exigences

des plus hautes sphères de la cuisine, twistée de notes dépaysantes.

Au programme, une créativité auréolée de technicité,

dans laquelle toutes les nuances de l’acidité

sont mises à l’honneur afin “d’éveiller les papilles”.

Si les différentes variétés d’agrumes du potager

ou le miel des ruches de la maison

se font donc la part belle dans les assiettes

quand le permet la nature, les produits issus du maraîchage

se veulent locavores, tout comme le terroir qui s’y invite généreusement...







