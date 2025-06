OCCITANIE - Occitanie en vitrine au SIFER 2025 : 25 entreprises sur les rails de l'innovation ferroviaire

Occitanie en vitrine au SIFER 2025 : 25 entreprises sur les rails de l’innovation ferroviaire

Du 24 au 26 juin 2025, l’Occitanie s’affiche fièrement au SIFER, le salon international du ferroviaire à Lille, avec 25 entreprises exposantes réunies sous un pavillon collectif de 208 m². Organisé tous les deux ans, cet événement est le rendez-vous de référence de la filière ferroviaire en France. Pour les entreprises régionales, il constitue une opportunité unique de visibilité, de développement commercial et de partenariats technologiques.

Pilotée par l’agence régionale AD’OCC et en partenariat avec le cluster TOTEM, la délégation régionale met en lumière la dynamique industrielle et l’innovation « made in Occitanie ». De la fabrication de composants au design d’aménagements intérieurs, les savoir-faire sont multiples et ancrés dans un territoire qui investit depuis longtemps dans les mobilités durables.

Le pavillon Occitanie, véritable vitrine régionale, propose rencontres B2B, visites techniques et réseautage ciblé pour favoriser les échanges entre acteurs locaux et internationaux du secteur. Cette démarche s’inscrit dans une stratégie affirmée : faire rayonner les entreprises régionales au-delà des frontières, tout en confortant l’ancrage local.

Une filière industrielle en pleine expansion

En dehors du groupe SNCF, la filière ferroviaire en Occitanie représente près de 10 000 emplois répartis dans 130 entreprises, petites ou grandes, sur tout le territoire. Des noms emblématiques comme Alstom (Tarbes), CAF (Bagnères-de-Bigorre) ou encore Siemens Mobility (Toulouse) illustrent cette excellence régionale.

Le cluster TOTEM, fort de 160 membres et en lien avec la Fédération des Industries Ferroviaires, incarne cette vitalité : il fédère industriels, laboratoires et centres de formation pour accompagner la transformation écologique et industrielle des mobilités.

L’Occitanie ne se contente pas d’être un terrain d’expérimentation : elle est un moteur, capable de porter l’innovation sur les rails de demain.

Une politique régionale d’attractivité

À travers la présence collective au SIFER, la Région confirme son soutien aux filières industrielles stratégiques et à l’emploi local. Cette action s’inscrit pleinement dans les ambitions du Pacte Vert et de la stratégie « Région à énergie positive », où le ferroviaire joue un rôle central.

À l’heure de la transition écologique, l’Occitanie prend toute sa place sur l’échiquier ferroviaire européen, en conjuguant emplois, innovation et coopération.