Canet en Roussillon - Les Flamants Roses : une destination familiale idéale

Depuis de nombreuses années, l’hôtel Les Flamants Roses****, qui fête cette année ses 20 ans, fait le bonheur des familles. Avec son Club des Enfants et ses nombreuses activités et soins adaptés, l’établissement met un point d’honneur à ce que parents et enfants passent le plus beau des séjours. Qu’il s’agisse de longues vacances au soleil, ou de quelques jours pour se retrouver ensemble dans une bulle de bien-être, Les Flamants Roses est un cadre idéal pour les familles en quête d’évasion : cures et soins pour les bébés, enfants et ados, chambres familiales (jusqu’à 6 personnes), menu « Jeune Gourmet » au restaurant de l’établissement… tout a été prévu pour faciliter leur séjour.



Les soins Too Fruit, des moments de bien-être pour le 6-12 ans : L’Espace Zen accueille les adultes de demain pour les initier aux apprentissages des rituels beauté et de bien-être avec Toofruit, la première marque dermatologique de produits de soin et d’hygiène bio certifié. Ces deux soins spécifiques (soin visage ou massage relax) accompagnent les enfants dans un univers de douceur aux gourmandes senteurs de fruits.

Les cures spéciales « ados » : Parce qu’ils sont souvent confrontés à des périodes de stress, la thalasso des Flamants Roses offre la possibilité aux adolescents de vivre l’expérience du bien-être et de la relaxation. Ces demi-journées de cure peuvent être composées d’un massage détente et de deux séances relaxantes (bain multijets et hydrojet matelas d’eau) ou de trois soins beauté (purifiant visage Thalgo, beauté des mains et hydrojet matelas d’eau).

Le Club Enfants : des activités ludiques pour les 4-12 ansLe Club Enfants des Flamants Roses accueille les petits lutins de 4 à 12 ans pendant les vacances scolaires et propose des activités adaptées à leur âge. Ateliers cuisine et dégustation, créations artistiques, jeux aquatiques ou sportifs, chasses au trésor, jeux d’éveil, thématique de saison (Noël, Carnaval, Halloween, etc.)… Encadrés par l’équipe d’animation, les enfants s’amusent, s’émerveillent et passent des vacances exceptionnelles !

Le + : Un menu "Jeune Gourmet", à la découverte des saveurs : Un menu spécial est proposé pour les plus petit par le Chef Sylvain Marsault afin de leur faire découvrir les saveurs de la région dans un menu ludique et équilibré. Une jolie manière d'initier les bambins à la gastronomie, véritable fleuron régional ! (gratuit pour les moins de 4 ans)

Renseignements et tarifs : https://thalasso.les-flamants-roses.com/fr