HÉRAULT - Hérault : une campagne 2025 de prévention contre les feux de forêt à la hauteur des enjeux

Hérault : une campagne 2025 de prévention contre les feux de forêt à la hauteur des enjeux

Feux de forêt : l’Hérault sort l’artillerie lourde pour l’été 2025

Alors que l’été 2025 s’annonce particulièrement chaud et sec, la préfecture de l’Hérault a lancé officiellement sa campagne annuelle de prévention contre les feux de forêt. Avec 56 % de la superficie du département exposée au risque et plus de 400 feux recensés lors de la saison 2024, l’urgence est réelle. Cette année, le dispositif de prévention s’articule autour de quatre axes majeurs, combinant outils technologiques, communication renforcée et réglementation adaptée.

Une “Météo des forêts” au cœur du dispositif d’alerte

Depuis le 16 juin et jusqu’à fin septembre, Météo-France publie quotidiennement une “Météo des forêts” à l’échelle départementale. Cette carte d’alerte informe sur le niveau de danger de feu de forêt pour les deux jours suivants, à partir de données météorologiques et de l’état de sécheresse de la végétation. Quatre niveaux de vigilance sont établis : faible, modéré, élevé et très élevé, assortis de consignes de prudence.

En parallèle, la préfecture diffuse chaque jour à 18h une carte plus fine du risque incendie par secteur. Le département est divisé en neuf zones, chacune évaluée selon le risque du moment, avec des implications concrètes pour les habitants, les touristes et les professionnels (accès, circulation, travaux…).

14 massifs forestiers désormais sous surveillance renforcée

L’un des points-clés de la campagne 2025 est l’extension du dispositif de fermeture des massifs forestiers. Quatorze espaces naturels sensibles sont désormais placés sous surveillance et peuvent faire l’objet d’une fermeture administrative immédiate dès que le risque atteint le niveau “très élevé”. Cette mesure vise à protéger les populations, faciliter l’action des secours et préserver les milieux naturels.

Parmi les massifs concernés : La Gardiole, le Caroux, le Pic Saint-Loup, le bois des Aresquiers, ou encore le Mont-Saint-Loup à Agde. Ces fermetures seront signalées sur le terrain et mises à jour en ligne (via risque-prevention-incendie.fr/herault) et les réseaux sociaux de la préfecture (@prefet34).

La prévention par l’information et la responsabilisation

La préfecture rappelle que 94 % des incendies sont d’origine humaine, dont 50 % dus à des imprudences. En tête des comportements à risque : les mégots jetés depuis les véhicules, les barbecues en pleine nature, les travaux mécaniques mal encadrés, ou encore le non-respect des obligations légales de débroussaillement (OLD).

Ces obligations, pourtant souvent méconnues, imposent à chaque propriétaire vivant à moins de 200 mètres d’un espace forestier de débroussailler dans un périmètre de 50 mètres autour de son habitation. Le non-respect expose à des amendes (jusqu’à 50 €/m²), mais surtout à un risque majeur pour les biens et les vies humaines. En 2024, des feux ont été déclenchés par des broyages de végétation réalisés en pleine période rouge, détruisant 80 hectares de vignes et garrigues.

Des moyens en hausse pour les pompiers héraultais

En parallèle du volet préventif, l’État et le Département ont renforcé les moyens opérationnels du SDIS 34. Huit nouveaux camions-citernes forestiers super (CCFS), d’une valeur unitaire de 480 000 € (financés à 65 % par l’État), ont été livrés cette année. Dotés de canons puissants et d’équipements de pointe, ces engins représentent un atout stratégique pour l’attaque rapide des feux naissants.

Le SDIS peut également compter sur des moyens aériens, un réseau dense de vigies et de patrouilles, ainsi que des outils numériques basés sur l’intelligence artificielle pour la détection et la modélisation des feux.

Une mobilisation générale demandée à tous

Dans son éditorial, le préfet François-Xavier Lauch insiste : « La majorité des départs de feu sont évitables. La prévention commence par les bons réflexes de chacun. » Il appelle les citoyens, les collectivités, les professionnels et les touristes à adopter des comportements responsables, à respecter les restrictions d’accès aux massifs, et à consulter les informations officielles.

La campagne repose sur un triptyque clair : anticiper, interdire, sensibiliser. Elle mobilise tous les acteurs : préfecture, DDTM, ONF, SDIS, collectivités, comités feux de forêt, OFB, etc.

Repères chiffrés de la saison 2024

346 feux d’espaces naturels, dont 74 feux de forêts

650 hectares brûlés, dont 310 lors de l’incendie du massif de La Gardiole (août 2024)

80 % des feux à moins de 50 mètres des habitations

80 ha de vignes brûlés par imprudence en période de risque élevé

À retenir

✅ Carte du risque incendie actualisée chaque jour : risque-prevention-incendie.fr/herault

✅ Suivi sur les réseaux sociaux : @prefet34 (X, Instagram, Facebook)

✅ Signalement de feux : 112, 18 ou 114 (personnes malentendantes)

✅ FR-Alert : système d’alerte sur mobile en cas de danger imminent

✅ Débroussaillage obligatoire dans les zones à risque