Toulouse - Epitech Toulouse accueille 150 lycéens de seconde du 16 au 27 juin 2025

Dans le cadre du stage d'observation obligatoire pour les élèves de seconde, Epitech, l’école de l’excellence informatique, accueille 150 lycéens à Toulouse, et près de 2000 au total sur l’ensemble de ses campus en France, du 16 au 27 juin 2025. À travers cette initiative, Epitech entend contribuer activement à l’orientation des jeunes, en leur faisant découvrir les métiers du numérique et les valeurs d’inclusion et de diversité qui fondent l’avenir de la tech.

Une initiative nationale, un engagement local

Face à la généralisation du stage de seconde par le Ministère de l'Éducation Nationale, qui concerne cette année 560 000 élèves, Epitech se mobilise pour transformer cette obligation en une véritable opportunité. Engagée en faveur de l'orientation des jeunes et de l'égalité des chances, notre école propose aux lycéens de chaque région un stage d'immersion de deux semaines, entièrement gratuit et professionnalisant. Fidèle à ses valeurs d'innovation, d'inclusion et de partage, Epitech fait de la diversité des profils accueillis un facteur clé du succès de cette initiative.

« Le stage de seconde proposé par Epitech Toulouse représente une opportunité stratégique de découverte et d'initiation. Nous avons pour ambition de structurer les premières vocations techniques, de déconstruire les préjugés et de fournir aux lycéens les fondations et la motivation nécessaires pour envisager une carrière prometteuse dans le secteur des technologies. » Charlotte Bejaoui-Vidal, Directrice du Campus de Toulouse

Une opportunité pour mieux s’orienter

Cette initiative vise à accompagner les jeunes dans leur réflexion sur l’orientation, à une étape clé de leur parcours scolaire. Grâce à cette pédagogie active, les participants découvrent les secteurs porteurs de l’informatique : intelligence artificielle, cybersécurité, développement logiciel, UX design, cloud computing...

Une immersion au cœur des métiers du numérique

Pendant deux semaines, les lycéens vont participer à une immersion active leur permettant de comprendre les enjeux technologiques, économiques et sociétaux du secteur numérique.Ce stage permet aux lycéens en pleine réflexion sur leur orientation de découvrir en mode projet les professions de la tech et de l’informatique.

Au programme, autour de différents pôles d’expertise :

Cybersécurité : ateliers OSINT et conférence sur les stratégies de défense et de protection des entreprises

Code : découverte du langage Python et des bases de la programmation en concevant un jeu vidéo

Intelligence artificielle : ateliers de prompt engineering et une conférence sur l'IA et la data

Business & management : conception d'une application mobile, initiation au design sprint par Google et simulation de gestion d’une startup tech en équipe

Conférences métiers : animées par des intervenants de Microsoft, Google Cloud, Orange Cyberdefense, The Shift Project, TF1, etc.

Rencontres inspirantes avec plus de 80 professionnels : ingénieurs, développeurs, data scientists, journalistes tech, etc.

En complément du programme national, le campus de Toulouse propose ses propres ateliers, animations et rencontres, encadrés par les étudiants, les équipes pédagogiques et des partenaires de l’écosystème tech local.

« Mon Stage de Seconde » : un partenariat gagnant-gagnant

En rejoignant ce dispositif, Epitech démontre qu’ouvrir les portes de la tech, c’est aussi construire un futur plus inclusif, équitable et durable. Une occasion unique pour les entreprises et les établissements d’enseignement supérieur de s’impliquer dans la formation des talents de demain.

« Avec ce stage, nous offrons aux lycéens une première immersion concrète dans la tech, loin des clichés. Mon engagement, c’est de casser les barrières, d’ouvrir les portes du numérique aux jeunes, en particulier aux filles et à ceux qui n’oseraient pas s’y projeter. Parce qu’aujourd’hui, savoir coder, comprendre l’intelligence artificielle ou la cybersécurité, ce n’est pas juste un choix de carrière, c’est une clé pour construire le monde de demain. » Laura HASSAN, Directrice Générale d’Epitech

Chiffres Clés :