HÉRAULT - Îles et Thé une Fois, une histoire d'amour et de saveurs à Marseillan

Îles et Thé une Fois, une histoire d’amour et de saveurs à Marseillan

Il était une fois une salade riz qui venait d’ailleurs, une cuisine du monde et une terrasse ensoleillée au cœur de Marseillan. Bienvenue chez Îles et Thé une Fois, un établissement où la fraîcheur des produits et la convivialité sont les maîtres mots. Derrière ce lieu unique se cachent Thierry et Marie, un duo passionné qui a su transformer un coup de cœur pour Marseillan en une aventure culinaire inoubliable.

Un coup de foudre pour Marseillan

Tout commence il y a une vingtaine d’années, lorsque Thierry et Marie, alors restaurateurs à Montpellier, découvrent le Domaine de la Madeleine Saint-Jean, un vin qui les mène droit à Marseillan. Séduits par le charme du village, ils y achètent une petite maison pour les week-ends, loin de l’agitation de leurs deux restaurants en ville. Mais l’appel de Marseillan est trop fort : ils vendent tout, s’installent définitivement et ouvrent Îles et Thé une Fois il y a douze ans. Un nom qui résume tout : leur amour des îles et leur passé de salon de thé.

Une cuisine du monde, une ambiance chaleureuse

Ici, on voyage sans quitter sa table. Thaïlande, Bali, Réunion, Maroc… La carte est un tourbillon de saveurs, avec des plats qui évoluent au fil des saisons. Marie excelle dans les recettes du terroir, comme sa célèbre pâté auvergnate, tandis que Thierry régale avec ses currys thaï et ses ramens. Les habitués, locaux ou étrangers, se pressent pour déguster leurs spécialités : salade Bali, tajine d’agneau, ou encore lasagnes au confit de canard. Et comme le souligne Thierry avec un sourire : "On a même des clients qui viennent presque tous les jours. C’est un peu notre deuxième famille."

Un rythme de vie savoureux

Après des années à travailler sans relâche, Thierry et Marie ont choisi un rythme plus doux : ouvert uniquement le midi (et fermé le dimanche, pour le plus grand désespoir des gourmands), l’établissement leur permet de concilier travail et plaisir. "On ferme trois mois l’hiver pour voyager et recharger les batteries", confie Marie. Une philosophie qui se ressent dans l’ambiance détendue et joyeuse des lieux, où les clients deviennent vite des amis.

Décor dépaysant et petits bonheurs

Entre les planches de surf accrochées au mur, les bières tahitiennes et la déco inspirée de Bora Bora, Îles et Thé une Fois est un véritable havre de dépaysement. "Tout est dans le titre : on aime les îles, et ça se voit !", s’amuse Thierry. Même les thés glacés et les boissons maison, comme la citron-gingembre, transportent les papilles ailleurs.

Un incontournable de Marseillan

Aujourd’hui, Thierry et Marie font partie du paysage marseillanais. On les croise dans les soirées locales, on partage des anecdotes autour d’un verre, et surtout, on revient pour leur cuisine généreuse. "C’est notre dernière aventure professionnelle, et on veut qu’elle reste un plaisir", concluent-ils. Mission accomplie : ici, chaque repas est une fête !

Îles et Thé une Fois

20, boulevard Lamartine

34340 Marseillan

Tél. : 06 64 43 38 99

Ouvert tous les midis (sauf dimanche). Plats de 13 à 17 €.

Site : www.iles-et-the-une-fois.fr