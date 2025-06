Toulouse - Jean-François NICOULES, Président Jean-François NICOULES décoré de l'Ordre national du mérite

Une carrière dédiée à la tranquillité résidentielle et au logement social

Le Groupement Interbailleurs de Tranquillité et de Sûreté (GITeS) a l'honneur d’annoncer que Jean-François NICOULES, son Président depuis sa création en 2018, a été décoré au grade de chevalier de l’Ordre national du Mérite par décret du 15 mai 2025 portant promotion et nomination dans l'ordre national du Mérite.

Cette distinction vient saluer un engagement constant en faveur de la tranquillité résidentielle, de la prévention et de l’amélioration du cadre de vie des habitants. Elle rend également hommage à un parcours au service du logement social et de l’intérêt général.

Jean-François NICOULES exerce par ailleurs les fonctions de Vice-Président du groupe MIDI HABITAT, administrateur du groupe BATIGERE et Président, depuis 2020, de PATRIMOINE SA Languedocienne, bailleur fondateur du GITeS. Son double engagement, à la fois institutionnel et opérationnel, a contribué à faire du GITeS un outil reconnu au service des locataires, des bailleurs et des territoires.

Cette décoration illustre également le soutien précieux exprimé par de nombreux acteurs du secteur public et du logement social, qui ont appuyé cette démarche, notamment Monsieur le Préfet d’Occitanie et ses services.