MARSEILLAN - Le théâtre de Marseillan se libère des diktats avec Aurélia Decker le 20 juin

Marseillan accueille Aurélia Decker et son spectacle "Femme toi-même"

Le vendredi 20 juin à 20h30, le théâtre Henri Maurin de Marseillan accueillera Aurélia Decker pour une soirée de théâtre aussi vive que décapante. Avec son spectacle "Femme toi-même", l’humoriste signe une performance à la fois drôle, engagée et d’une sincérité désarmante.

Sur scène, Aurélia Decker incarne une femme d’aujourd’hui, débordante d’énergie, qui explore avec humour les multiples facettes de la féminité contemporaine. Dans un style vif et plein de panache, elle questionne les injonctions du quotidien, des diktats esthétiques aux défis de la maternité, en passant par la vie amoureuse, les complexes et la quête d’équilibre.

Ce spectacle n’est pas qu’un enchaînement de sketchs : il trace le portrait sensible et mordant d’une génération en pleine mutation, qui cherche à se définir autrement. Aurélia Decker jongle habilement entre tendresse et ironie, provoquant l’adhésion du public à chaque réplique, tantôt mordante, tantôt bouleversante. Elle crée un espace de liberté, où chacun peut rire de ses contradictions sans culpabilité.

La représentation est portée par la compagnie Cabaret de Septembre. Les réservations sont ouvertes depuis le 6 juin.

Tarif : 12 euros, avec tarif réduit sur présentation de la carte Pass. Une belle occasion de découvrir un talent singulier dans un théâtre à taille humaine, en plein cœur de Marseillan.