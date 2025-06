MARSEILLAN - Fête de la Jeunesse à Marseillan : une journée en plein air pour célébrer l'énergie de demain

Fête de la Jeunesse à Marseillan : une journée en plein air pour célébrer l'énergie de demain

Ce samedi, le parc de Tabarka s’est transformé en véritable terrain de jeu et de découverte pour petits et grands, à l’occasion de la Fête de la Jeunesse. Orchestrée par le service jeunesse de la Ville, cette manifestation annuelle a une nouvelle fois rempli son pari : réunir familles, associations et institutions autour d’un moment festif placé sous le signe de l’enthousiasme et du vivre-ensemble.

Dès les premières heures de la matinée, les allées du parc ont vu affluer un public nombreux, attiré par un programme varié mêlant loisirs créatifs, découvertes ludiques et spectacles vivants. Des stands de jeux gonflables à la mini-ferme, des ateliers manuels aux balades en bateau, chaque espace a trouvé son public, avec une mention spéciale pour le très attendu “Urban Jam Contest”, qui a mis à l’honneur la culture urbaine locale entre démonstrations et performances artistiques.

Si l’ambiance était à la détente, la réussite de cette journée est avant tout le fruit d’un solide travail collectif. Agents municipaux des services enfance et jeunesse, jeunes élus du Conseil Municipal des Jeunes, associations locales comme “Marseillan d’Hier et d’Aujourd’hui” ou la MJC, tous ont contribué à faire de cette fête une réussite. Le maire Yves Michel, entouré de Walter Bignon (jeunesse) et Jean-Claude Aragon (vie associative), a salué cette belle mobilisation et rappelé l’importance d’encourager l’engagement des jeunes dans la vie locale.

Ce rendez-vous annuel, devenu incontournable, confirme l’attention portée par la municipalité à la jeunesse marseillanaise. Une jeunesse active, joyeuse, créative, et surtout pleine d’avenir.