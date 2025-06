MARSEILLAN - Marseillan en terre d'art : Le Marché des Potiers a fêté ses 10 ans avec une affluence record

Marseillan : le Marché des Potiers fête ses 10 ans avec une affluence record

Un week-end radieux, une fréquentation historique et une atmosphère chaleureuse : le Marché des Potiers 2025 a dépassé toutes les attentes.

Il y avait comme un parfum de fête, ce week-end du 14 et 15 juin sur le port de Marseillan. Pour célébrer les 10 ans du Marché des Potiers, les organisateurs avaient vu les choses en grandet le public leur a bien rendu. Sous un soleil éclatant, la manifestation a attiré une affluence rarement vue depuis sa création en 2016. Le long du quai Antonin Gros, les badauds se sont pressés par centaines, redécouvrant avec enthousiasme la beauté de la céramique contemporaine, dans un cadre exceptionnel au bord de l’étang de Thau.

Une édition anniversaire saluée par tous

Cécile et Dorian Poveda, de l’atelier Rouge Terre, François Thirion et Régine Anselme (de l'Atelier Marseillannais Céramique de Thau ont su, en une décennie, faire de ce rendez-vous artisanal un événement de référence sur la côte occitane. Cette édition anniversaire en a été la preuve éclatante : près de 40 exposants, des démonstrations spectaculaires, une ambiance familiale et festive, et surtout, un public fidèle, curieux et conquis.

L’argile comme lien entre les artistes et le public

L’édition 2025 a mis en lumière toute la richesse du travail céramique : grès, raku, porcelaine, sculptures, bijoux… Les œuvres exposées ont séduit aussi bien les amateurs avertis que les visiteurs de passage. Les démonstrations de tournage, notamment celle – impressionnante – de jarres à la corde par Jean-Claude Signoret, ont été l’un des moments forts du week-end. Les ateliers de modelage animés par François Thirion, Romain Blomme et Maud (Atelier Biscotte) ont permis aux petits et grands de plonger les mains dans la terre.

Un marché qui rayonne désormais bien au-delà de Marseillan

Ce succès populaire témoigne d’une chose : Marseillan est devenu un lieu qui compte dans le paysage de la céramique française. Le Marché des Potiers s’est imposé au fil des ans comme l’un des plus réputés du littoral occitan. Dans les ruelles, sur les quais, les visiteurs venus de toute la région – et au-delà – ont redonné vie aux commerces, aux terrasses, et à l’esprit d’un port qui sait conjuguer authenticité et modernité.

Une mobilisation collective pour un rendez-vous unique

La réussite de cette 10ᵉ édition est aussi celle de tous les partenaires impliqués : la Ville de Marseillan, le Département de l’Hérault, l’association Terres en Méditerranée, le Collectif National des Céramistes, mais aussi les commerçants du port. Une manifestation bien ancrée localement, et portée par une dynamique collective rare.

Alors que le marché s’est refermé dimanche soir, il reste dans les esprits une impression de fête partagée, de rencontres enrichissantes, et le plaisir simple d’avoir vu la terre reprendre vie sous les mains des artistes.

