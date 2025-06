BASSIN DE THAU - Protection de la nature : l'Office français de la biodiversité muscle ses contrôles dans l'Hérault

Protection de la nature : l’Office français de la biodiversité muscle ses contrôles dans l’Hérault

Un mois d’opération dans les espaces naturels protégés : le bassin de Thau sous vigilance accrue.

Du 1er mai au 1er juin 2025, l’Office français de la biodiversité (OFB) a mené une vaste campagne de prévention et de contrôle à l’échelle nationale dans les espaces naturels protégés. Baptisée « AIRPRO », cette opération annuelle vise à sensibiliser les usagers de la nature à la fragilité de ces milieux et à faire respecter les règles qui les encadrent. Cette année, avec 1 781 opérations menées et plus de 17 000 contrôles réalisés dans tout le pays, l’OFB a affiché une mobilisation record — et l’Hérault n’a pas été en reste.

Zoom sur le bassin de Thau : un écosystème sous surveillance

Dans notre département, les efforts de terrain se sont particulièrement concentrés autour du bassin de Thau, site emblématique pour sa richesse écologique et sa vulnérabilité. Les agents de l’OFB, épaulés par la gendarmerie et les gestionnaires d’espaces naturels, ont intensifié leurs patrouilles sur ce secteur stratégique. Plusieurs actions de contrôle ont été menées sur les sentiers de randonnée, le long des ruisseaux et dans les zones de baignade sauvage, souvent mises à mal par une fréquentation croissante au retour des beaux jours.

« Ici comme ailleurs, beaucoup d’infractions relèvent de la méconnaissance des règles, comme la divagation des chiens en période de nidification ou les feux allumés en pleine garrigue », explique un agent en poste sur le site. « Mais dans 90 % des cas, l’information suffit à rétablir les bons réflexes. »

Prévenir plutôt que punir

Si 878 infractions ont été relevées au niveau national — contre 743 en 2024 — les autorités insistent sur le caractère essentiellement pédagogique de la campagne. Dans l’Hérault, la tendance est similaire : peu de verbalisations mais de nombreux rappels à la réglementation, notamment sur les dépôts de déchets, le respect des zones de quiétude ou l’usage de véhicules motorisés hors-piste.

Autour de Thau les échanges avec le public ont été jugés très positifs : « Nous avons été très bien accueillis par les promeneurs et les familles. Beaucoup découvrent que cette zone bénéficie d’un statut de protection renforcé et se montrent attentifs à sa préservation », souligne une inspectrice de l’environnement.

L’OFB en première ligne pour l’année de la mer

2025 étant déclarée « année de la mer », l’OFB a également renforcé sa présence sur le littoral héraultais, en lien avec les parcs marins et les réserves naturelles. Mais l’attention portée aux zones humides et aux bassins versants, comme celui de Tourreau, rappelle que la biodiversité se défend aussi à l’intérieur des terres.

Créé en 2020, l’Office français de la biodiversité est un établissement public sous tutelle des ministères de l’Environnement et de l’Agriculture. Il conjugue missions scientifiques, appui aux politiques publiques et police de l’environnement. Dans l’Hérault, ses agents constituent un maillon essentiel dans la protection des richesses naturelles locales.

Une campagne reconduite en 2026

Face au succès de l’opération, l’OFB a d’ores et déjà annoncé la reconduction de la campagne AIRPRO l’an prochain. Avec une ambition intacte : concilier la fréquentation des espaces naturels et la protection de la biodiversité.

Crdéit Photo Philippe MASSIT / OFB