FRANCE - Club Med recrute 500 talents afin de compléter ses équipes pour la saison estivale

Dans le cadre de sa campagne de recrutement été 2025, Club Med ouvre de nouvelles opportunités à 500 talents. Les futurs G.O® & G.E (Gentils organisateurs, Gentils employés) rejoindront des équipes professionnelles, conviviales et composées de personnalités uniques, pour répondre à l’activité soutenue de la saison estivale dans les Resorts montagne et balnéaires du Club Med. À la clé, une expérience professionnelle et personnelle hors du commun dans des sites d’exception, tout en partageant sa passion aux G.M (Gentils membres).

500 postes sont à pourvoir au sein des Resort Club Med :

Dans 6 familles de métiers, ainsi que dans la gamme Exclusive Collection

Hôtellerie & Restauration : 370 opportunités de carrière

Enfance : 35 postes

Bien-être : 30 talents

Arts & Spectacle : 5 G.O® & G.E

Services techniques : 15 talents

Sports nautiques : 20 talents

Exclusive Collection : 25 talents

Club Med recrute des talents aux parcours variés pour une aventure professionnelle unique. Les postes sont ouverts à tous les professionnels passionnés, qu’ils soient débutants, expérimentés, diplômés ou en reconversion. Ce qui compte avant tout, c’est de partager les valeurs de l’entreprise : responsabilité, multiculturalité, esprit pionnier, gentillesse et liberté.

Rejoindre Club Med, c’est intégrer une entreprise pionnière dans sa vision du tourisme haut de gamme et engagée dans l’évolution de ses collaborateurs. Mobilité interne, développement des compétences, prise de responsabilités et formations aux métiers du luxe font partie intégrante de l’expérience. Une véritable opportunité de s’épanouir dans des lieux d’exception, relever de nouveaux défis et construire un parcours professionnel riche et valorisant.