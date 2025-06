Toulouse - FLOCONVILLE Club pour l'UNESCO propose une formation numérique gratuite pour 12 femmes en précarité

À l’ère du numérique, dans une société où tout est dématérialisé, il est indispensable de maîtriser les outils informatiques, que cela soit pour sa vie privée ou professionnelle, l’association toulousaine FLOCONVILLE propose une formation aux outils du numérique pour les femmes éloignées de l’emploi ou en situation de vulnérabilité sociale.

12 places sont disponibles, chaque participante bénéficiera d’un accompagnement personnalisé, avec un accès à 12 ordinateurs reconditionnés, connectés à Internet, dans une démarche éthique et écologique.

La formation, de 46 heures, se déroulera sur 23 semaines, du 19 septembre 2025 au 27 mars 2026, à hauteur de 2h par semaine, aux Imaginations Fertiles, à Toulouse. Elle est ouverte aux femmes de tous âges d’ici et d’ailleurs.

Les prérequis : niveau de français minimum B1, une forte motivation et l’engagement à suivre l’intégralité de la formation. Seront fournis, en plus de l’ordinateur, un kit pédagogique, les participantes devront amener leur téléphone portable personnel.

Pour y participer, les candidates doivent s’inscrire AVANT LE 23 JUIN 2025 sur le lien : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPrwRD-IoageiPhCZTixiSo9qdSKSDizjmuPVrd4PmUtHznQ/viewform?pli=1 ou par mail à : floconville@gmail.com

Une formation Femmes & numérique : un tremplin vers l’autonomie citoyenne



Cette formation est organisée dans le cadre du Hub Numérique Citoyen de l’association FLOCONVILLE Club pour l’UNESCO, avec le soutien de la FONDATION ORANGE et en partenariat avec le COSIM OP. Cette formation gratuite et inclusive s’adresse à 12 femmes souhaitant acquérir des compétences digitales, ou les développer :

Une opportunité concrète pour renforcer son autonomie, s’adapter aux évolutions du monde numérique et agir en citoyenne éclairée.

La citoyenneté numérique

L’utilisation responsable des réseaux sociaux

Les enjeux de l’intelligence artificielle

Les éco-gestes numériques pour un usage responsable d’Internet

« Cet espace de formation et d’innovation sociale a pour vocation de démocratiser l’accès au numérique, en particulier pour les publics les plus éloignés, tout en favorisant l’émergence d’une citoyenneté numérique active, éclairée et inclusive. Il vise à renforcer les compétences des femmes dans les domaines de l’innovation et des technologies, encore trop souvent représentées. Ce projet s’inscrit dans une dynamique profondément engagée, alliant promotion de l’égalité des femmes-hommes, accompagnement des personnes en situation défavorisées et valorisation de la multiculturalité ; 3 piliers fondateurs de FLOCONVILLE. »

Souligne Véronique Cazanove, Présidente-fondatrice de FLOCONVILLE & Vice-présidente du COSIM OP.

Objectifs pédagogiques

La formation présente plusieurs objectifs afin de donner à ces femmes les mêmes chances que tous :

Maîtriser les bases de l’outil informatique

Réaliser des démarches administratives en ligne

Comprendre ses droits et devoirs en ligne

Explorer les enjeux éthiques de l’intelligence artificielle

Adopter des pratiques numériques responsables

Développer son autonomie dans la vie quotidienne, sociale et professionnelle

À l’issue de cette formation, une attestation de participation est remise par Floconville, reconnaissant les compétences développées tout au long du parcours. Cette démarche peut également permettre une orientation vers d’autres formations qualifiantes ou dispositifs d’insertion professionnelle.