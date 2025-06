MARSEILLAN - La Palmeraie à Marseillan : Inauguration d'un havre écologique et social sur l'ancien stade

La Palmeraie à Marseillan : Inauguration d'un havre écologique et social sur l'ancien stade

C’est sous un soleil méditerranéen que la résidence La Palmeraie a été officiellement inaugurée ce vendredi 13 juin à Marseillan. Après près de quatre ans d’attente, ce projet ambitieux porté par une co-promotion entre le Groupe LL et Cogedim a livré ses 64 logements: 46 villas et 18 appartements sur le site symbolique de l’ancien stade de rugby.

Une réalisation qui allie innovation architecturale, engagement social et respect de l’environnement, saluée par l’ensemble des acteurs locaux.

Un projet porté par un acteur local : Ludovic Liron

L’événement a mis en lumière la ténacité de Ludovic Liron, gérant du Groupe LL, dont la persévérance a permis de mener à bien ce chantier complexe. À ses côtés, Pierre Cabrol, directeur régional Occitanie de Cogedim, a souligné "l’importance de ce programme mixte, répondant aux besoins urgents de logement sans compromis sur la qualité". Leur collaboration fructueuse a donné naissance à un éco-quartier pensé pour durer avec :

Des Logements Locatifs Intermédiaires (LLI) et Logements Locatifs Sociaux (LLS).

Des espaces sans voitures, privilégiant la sécurité et la convivialité.

Une excellence architecturale et écologique

L’architecte Nathalie Guérin (Atelier de Design et d'Architecture) a été saluée par tous les intervenants pour ses prestations inspirées par l’identité locale. Elle est parvenue à proposer des villas contemporaines du T4 de 92 m² au T5 de 120 m² intégrant des jardins privatifs de 70 m² tout en proposant :

Des aménagements paysagers piétonniers et des loggias abritées favorisant la vie en extérieur.

Des prestations haut de gamme : menuiseries en aluminium, sols en grès cérame, systèmes de chauffage économes (RT 2012).

Une sécurité optimale avec domaine clos avec accès par digicode.

"L’objectif était de créer un cocon moderne, où lumière et nature dialoguent", a-t-elle expliqué devant les villas aux façades alternant enduits chauds, pierres et terrasses panoramiques.

Le maire Yves Michel témoigne : une vision sociale et écologique concrétisée

1. Un projet social au service des Marseillanais

"Oui, ce lotissement est intégralement dédié à la location, répondant à une demande très forte de nos habitants. Le logement social est entièrement attribué, permettant à des familles de vivre dans un lieu apaisé sans voiture. C'est une vraie sécurité pour enfants et seniors. L'autre partie en logement locatif intermédiaire offre des loyers encadrés, ce qui était essentiel."

2. Qualité de vie et mixité réussie

"Les nombreuses demandes prouvent qu'on peut allier qualité urbaine et havre de paix : totalement hors bruit et pollution, près d'une départementale. Les parties communes favorisent les échanges entre voisins - un élément clé du projet. Les appartements sont spacieux, avec ouvertures ensoleillées et végétation déjà présente. Et surtout : pas de véhicules à l'intérieur !"

3. Performance écologique et économique

"Nous tenions à des bâtiments énergétiquement vertueux : moins de consommation d'eau, nouvelles techniques. Cela répond à un projet social ET à l'économie de ressources - des thèmes qui nous sont chers. C'est un cercle vertueux : les revenus de la vente du stade servent à loger ceux qui en ont besoin et sont réinvestis dans des équipements publics comme la crèche ou le collège voisins."

4. Reconnaissance aux partenaires

"Je remercie le groupe Ludovic LIRON et la Cogedim pour leur écoute et la réalisation de ce magnifique projet respectant nos prescriptions. Un bravo particulier à l'architecte Nathalie Guérin : ses prestations offrent des T4 de 90 m² et quelques T5 et un accès familial idéal."*

Un succès immédiat

Jean-Christophe Palladel, responsable du programme chez Cogedim, a confirmé que tous les logements sont attribués. Les locataires sociaux sont installés, et les premiers résidents LLI emménageront dès lundi. Preuve d’une adhésion forte à ce modèle de vie "entre terre et mer", aux portes de Sète et Montpellier.



La Palmeraie n’est pas qu’une résidence : c’est un manifeste pour l’habitat de demain. L'audace architecturale de l'architecte Nathalie Guerin et l'opiniâtreté des promoteurs Ludovic Liron et Pierre Cabrol s'est habilement conjuguée avec la volonté municipale de proposer des logement abordables dans une excellence environnementale.

