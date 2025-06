Bessan - SAO Textile décroche le label Greentech Innovation

La startup héraultaise SAO Textile, fondée par Marine Olacia en 2023, décroche la labellisation Greentech Innovation dans la catégorie “économie circulaire”, délivrée par les Ministères Aménagement du territoire Transition écologique.

L’entreprise à mission fait partie des 31 nouveaux lauréats Greentech Innovation 2025 dévoilés le 12 juin lors du salon Vivatech. Cette distinction met en lumière des entreprises qui s’engagent pour une société plus sobre, résiliente et durable.

« C’est la reconnaissance de notre engagement pour une industrie textile circulaire, locale et durable, au service de la préservation de l’océan », s’enthousiasme l’entrepreneuse.

Parmi ces 31 nouveaux lauréats :

▪️ 18 sont issus du programme de sélection de l’AMI Greentech Innovation dont SAO Textile

▪️ 6 sont issus du programme TechSprint (Groupe Caisse des Dépôts)

▪️ 5 sont issus de Propulse (Agence de l'Innovation pour les Transports)

▪️ 2 entreprises sont issues du programme de sélection de l'AMI européen Greentech Innovation



« Ce label nous ouvre les portes d’un écosystème engagé, stimulant et exigeant. Concrètement, il va nous permettre d’accélérer notre pilote industriel, de renforcer nos partenariats stratégiques et de gagner en visibilité auprès des acteurs publics et privés. Un véritable tremplin pour structurer la filière textile circulaire et innovante que nous construisons avec SAO, et poser les bases d’une chaîne de valeur locale et durable : du filet au fil », poursuit-elle.

Cette nouvelle promotion porte à 318 le nombre de startups et PME labellisées Greentech Innovation depuis la création du dispositif par le ministère en 2016. Elles incarnent divers aspects clés de la transition écologique, notamment la mobilité durable, l’efficacité énergétique et l’économie circulaire. 56 % d’entre elles proposent des solutions intégrant l’IA durable.