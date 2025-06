MARSEILLAN - Marseillan en mode Haute Couture : une soirée chic et choc à la Bellonette ! 

Une première soirée de folie à la Bellonette pour " La Saint-Guy version Lamour"v

Marseillan a vibré aux rythmes de Guy Lamour pour sa première soirée estivale !

Ce jeudi 12 juin, les jardins enchanteurs de la Bellonette ont accueilli l’une des premières soirées estivales de la saison, sous le signe de la folie créative et de la haute couture. Organisée par Marie-Christine Fleur et Florian Fabre de Roussac, cette soirée décalée a vu les amis de Labellonette se métamorphoser en véritables icônes de style, jouant à fond le thème « Chic, choc et démesure ».

Guy Lamour, l’agitateur culturel qui électrise les nuits du Languedoc

Pas de grande fête sans Guy Lamour ! Ce personnage haut en couleur, aussi fantasque qu’attachant, a une fois de plus mis le feu à la piste. Percussionniste énergique, DJ éclectique et animateur hors pair, il est une figure incontournable de la scène festive sétoise et du Cap d’Agde, où il a enflammé les plus belles soirées de la Scala et du Tam-Tam.

Avec des décennies de spectacles endiablés sur le littoral, Guy Lamour sait transformer chaque événement en expérience unique. Que ce soit dans l’intimité feutrée du Cabaret chez Tata à Sète ou sous les projecteurs des grandes scènes estivales, il apporte toujours cette touche déjantée et généreuse qui fait danser les foules jusqu’au bout de la nuit.

Une Saint-Guy mémorable sous les étoiles de Marseillan

Pour cette édition spéciale « Bal de la Saint-Guy », il a une fois de plus prouvé son talent pour mettre l’ambiance. Entre mixes électro, percussions envoûtantes et son légendaire sens du spectacle, la soirée a rapidement basculé dans l’euphorie collective.

Les convives, parés de leurs plus belles excentricités, ont dansé sans relâche, tandis que les saveurs d’Ohana et les cocktails du Bar de la Bellô ravissaient les papilles. Une réussite totale, qui confirme que Marseillan reste un haut lieu de la fête et de la convivialité, été comme hiver.

Merci à tous les Marseillanais qui ont joué le jeu !

Un grand bravo à tous ceux qui ont osé la démesure vestimentaire, l’audace et la bonne humeur. Rendez-vous très vite pour de nouvelles escapades festives, toujours animées par l’inimitable Guy Lamour !

Marseillan en mode Haute Couture : une soirée chic et choc à la Bellonette ! »

VOIR LES VIDEOS SUR LA PAGE FACEBOOK DU PETIT MARSEILLANAIS