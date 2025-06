Pyrénées-Orientales - Pour la 1ère fois, les stations de Formiguères et Cambre d'Aze seront ouvertes cet été aux VTT

L’arrivée à la Direction Générale d’Alexis Righetti, célèbre vététiste des Pyrénées, n’y est pas pour rien ! En effet, les stations de montagne de Formiguères et Cambre d’Aze seront ouvertes pour la première fois du 5 juillet au 31 août, avec des remontées mécaniques permettant aux randonneurs de rejoindre facilement les sommets ou lacs, mais également aux vététistes de profiter de tracés de qualité, créés par des professionnels du vélo.

Cambre d’Aze, l’aventure au cœur d’une nature préservée

Située au creux d’un imposant et majestueux cirque glaciaire à l’abri du vent, la station du Cambre d’Aze est une destination privilégiée pour les amateurs de nature. Pour la première fois, TRIO propose cet été l’ouverture de deux remontées mécaniques. Les randonneurs et vététistes logés à Saint Pierre-dels-Forcats accèderont au superbe site du Pla du Cambre via le télésiège débrayable El Mouli. Pour ceux situés à Eyne, l’ouverture du téléski à enrouleur de l’Orée permettra de rejoindre en VTT le Pla, ou bien totalement à pied, via une piste facile.

6 pistes sont ouvertes à l’activité VTT enduro au cœur d’une magnifique forêt de pins à crochets. Ces pistes, originellement tracées par des passionnés locaux, sont en train d’être nettoyées et améliorées par des shapers professionnels recrutés par TRIO, afin d’offrir la meilleure expérience possible tout en gardant l’esprit initial des parcours. Il s’agit de traces rouges, bleues ou noires, certaines pour enduristes confirmés.

Le restaurant Le Chalet Sylvain situé au sommet au Pla du Cambre à 1 940 mètres d’altitude, assurera une restauration rapide de qualité dans un cadre parfait pour un pique-nique : une clairière d’herbe au milieu des sapins avec vue imprenable sur le Cirque du Cambre !

Chaque plat maison est réalisé avec des produits frais et locaux afin de faire vivre une expérience gourmande authentique aux amateurs de bonne cuisine de montagne. La spécialité sera les grillades cuisinées directement sur des braseros. Le snack permettra de proposer un large choix de sandwichs chauds et froids, le hot-dog catalan à base de saucisse botifarra et des douceurs. A noter le nouveau forfait journée EnduroGrill à 38€ avec des grillades proposées en même temps qu’une journée VTT. Ce forfait existe aussi dans sa variante piéton : RandoGrill à 25€ avec montée en télésiège, grillades et boisson offerte.

Les randonneurs privilégieront des départs depuis le Pla de Cambre avec des balades faciles à faire en forêt ou d’autres plus exigeantes, notamment l’ascension du sommet du Cambre d’Aze. Les sites d’escalade du Cirque avec ses grandes voies pour les initiés sont également envisageables. Il est facilement possible d’être accompagné par les guides locaux.

La saison estivale démarrera en avant-première avec un événement VTT le week-end du 28/29 juin avant une ouverture en grand le 5 juillet. Bien sûr, le télésiège et les pistes seront ouvertes pour l’occasion. Au programme : journée libre sur les pistes avec une spéciale chronométrée, grillades à midi au Pla du Cambre et en soirée concert, traiteur et brasserie, le tout pour 20€ la journée (inscription sur le site Internet de TRIO). RDV est donné aux amateurs de nature et sport !

Formiguères, les Camporells pour écrin

Le Télémix, remontée principale de Formiguères, permettra d’accéder cet été au magnifique site classé des Camporells, au cœur du Parc naturel des Pyrénées catalanes, et de le parcourir en randonnée ou en VTT. Ses cabines spacieuses et tout confort, adaptées à tous les publics, accueilleront poussettes bébé, chiens, VTT… A l’arrivée, un sentier d’interprétation sur un kilomètre assurera une balade facile avec de jeunes enfants. Un nouveau point de décollage pour les parapentes est également proposé.

Les vététistes pourront s’aventurer pour la première fois au cœur de 65 hectares de forêt grâce à deux pistes créées par des professionnels du vélo (dont un ancien champion du monde d’enduro). D’autres pistes ouvriront en cours de saison. Il s’agit de tracés vraiment tout public, totalement adaptés aux vététistes débutants, mais également très joueurs pour les enduristes ou descendeurs confirmés. Un point location de VTT ouvre au pied de la station.

Après l’effort le réconfort. Repris en gestion l’hiver dernier par TRIO, le Calmazeille sera ouvert durant toute la période estivale. Ici aussi, TRIO propose le forfait EnduroGrill et RandoGrill et une carte similaire à celle du Chalet Sylvain. De quoi satisfaire toutes les envies de pause gourmande.

