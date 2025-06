FRANCE - FRONTIGNAN en danger - Une OPA politique Montpelliéraine politique en cours

À Frontignan, un projet de champ photovoltaïque pourrait bien cacher un bouleversement territorial majeur : un rapprochement non assumé avec la Métropole de Montpellier.

En apparence, il s’agit d’installer des panneaux solaires sur les anciens terrains de la Mobil. Mais en réalité près de 70 000 € ont déjà été investis par la mairie dans une société d’aménagement liée au Parti socialiste montpelliérain, sans aucune concertation publique. Ce montage interroge, surtout lorsqu’on apprend qu’un vice-président de la Métropole propose désormais d’intégrer Sète Agglopôle… avec Frontignan dans ses bagages.

Onze hectares de terrains publics sont concernés, dans un secteur historiquement sensible et longtemps pollué, que l’ancien maire Pierre Bouldoire avait mis deux décennies à faire dépolluer.

Et aujourd’hui, ces terres sont bradées au nom d’un projet dit « vert », mais politiquement opaque.

« Ce n’est pas un simple projet environnemental. C’est une manœuvre politique. Et Frontignan mérite mieux qu’un changement d’échelle imposé, sans débat. »

— Thibaut CLERET VILLAGORDO, entrepreneur et citoyen engagé à Frontignan

Ce communiqué s’accompagne d’une vidéo de 1,40 minute, conçue pour alerter les habitants et ouvrir le débat sur les conséquences réelles de ce projet.