BASSIN DE THAU - 1ère Fête de l'eau et de la rivière à Pinet – 14 juin 2025

Première édition de la Fête de l’eau et de la rivière à Pinet :

Un nouvel élan citoyen pour les rivières de Thau Samedi 14 juin 2025 – À partir de 16h – Jardins partagés de Pinet

Le Syndicat Mixte du Bassin de Thau (SMBT), en partenariat avec les communes de Pinet, Castelnau-de-Guers, Pomérols, Marseillan, l’association des jardins partagés de Pinet, la Communauté d’agglomération Hérault Méditerranée et Sète Agglopôle Méditerranée, donne rendez-vous au public pour la première Fête de l’eau et de la rivière, un événement festif, familial et participative.

Au programme : balades en rivière, animations nature, ateliers créatifs, jeux, tombola, crêpes, musique live et un concert du groupe TRIANON, suivi d’un set dansant animé par les musiciens en mode DJ. Le programme détaillé est disponible ici : https://www.smbt.fr/storage/2025/05/FETE-RIVIERE.pdf

Un événement qui lance un projet citoyen de territoire

Cette fête marque le coup d’envoi d’un projet participatif ambitieux, lauréat de l’appel à projets Eau & Climat de l’Agence de l’eau. L’objectif ? Mieux protéger les cours d’eau du territoire grâce à l’implication directe des habitants.

Cette démarche vise à créer une communauté de "référents rivières" : des citoyens volontaires qui suivront l’état des rivières, signaleront des anomalies (obstacles, pollutions, risques d’inondation), relaieront les enjeux liés à l’eau et coanimeront des actions de sensibilisation.

Ce projet concerne plusieurs bassins versants :

• La Vène, avec les communes de Cournonsec, Montbazin, Gigean, Poussan et Balaruc-le-Vieux

• Le Soupié et les Fontanilles, avec Castelnau-de-Guers, Pinet, Pomérols et Marseillan

Une démarche inspirée des "Ambassadeurs de l’eau de Thau"

Ce projet s’appuie sur l’expérience positive des Ambassadeurs de l’eau de Thau, initiée en 2021 à Mèze. Ces citoyens engagés ont mené des actions concrètes : suivi photographique des rivières, remontée d’informations, enquêtes de terrain et création d’expositions pédagogiques avec les enfants et les jeunes du territoire.

À découvrir en vidéo :

https://www.youtube.com/watch?v=GWjCA4ZEIJ8

Pourquoi agir pour nos rivières ?

Protéger les rivières, c’est :

• Favoriser un écoulement naturel de l’eau vers la lagune de Thau, limitant les risques d’inondation

• Préserver une biodiversité riche et fragile

• Maintenir des îlots de fraîcheur naturels et un patrimoine vivant à transmettre

Préserver les rivières, c’est agir pour notre environnement, notre territoire et notre qualité de vie.

