Saint Cyprien - L'Île de la Lagune : l'amour de la Méditerranée

Niché au cœur d’un site exceptionnel, face à la mer Méditerranée, L’Île de la Lagune*****, Relais & Châteaux 5*, célèbre aujourd’hui son lien intime avec les eaux turquoise du Roussillon. Entre lagune et grand large, cet écrin d’élégance offre une expérience inédite, mêlant plaisirs iodés et art de vivre méditerranéen. Véritable havre de paix, l’établissement allie ambiance contemporaine et charme authentique, pour inviter chaque visiteur à la détente et à la découverte.

Une situation exceptionnelle,les pieds dans l’eau :

Implanté sur un îlot naturel au sein de la lagune de Saint-Cyprien, l’établissement jouit d’un cadre privilégié où la quiétude règne en maître. À deux pas de la plage, la propriété s’ouvre sur un panorama sans pareil : lagune aux eaux tranquilles, bleu infini de la Méditerranée et contreforts des Pyrénées se répondent pour composer une toile vivante. On peut admirer les bateaux passer lentement sur la

lagune, déjeuner sur la plagette de l’établissement les pieds dans l’eau, ou emprunter la navette de l’hôtel qui, en 5 minutes, traverse la lagune jusqu’à la grande plage de sable fin du Lido. Les allées paysagères, ponctuées de palmiers et d’essences méditerranéennes, invitent à la flânerie. Au petit matin, la brume légère caresse la surface de l’eau, offrant aux résidents un spectacle poétique à chaque lever de soleil…

Partir à la découverte de la grande bleue !

L’Île de la Lagune propose chaque année des expériences signatures (plongée sous-marine, balades à cheval…) pour faire découvrir aux résidents les merveilles de la Méditerranée : Cette année, on prend la mer accompagné d’un skipper (ou en toute autonomie) pour découvrir les trésors de la Côte Vermeille et goûter simplement au plaisir de la liberté. Le temps d’une journée ou d’une demi-journée, le bateau vogue le long de la côte et révèle les plages cachées et les criques désertes, ainsi que la baie de Collioure. C’est aussi l’occasion de déguster un panier plaisir les pieds dans l’eau… Et pour ceux qui préfèrent rester sur la terre ferme, l’établissement propose la location de Beach Cruisers pour découvrir, le long des nombreuses pistes cyclables, la flore méditerranéenne de la lagune des abords de l’hôtel jusqu’à la réserve naturelle du Mas Larrieu.

Spa Marin & Cures thalasso: le bien‑être aux vertus marines

Entièrement rénové en 2024, le Spa Marin prolonge les bienfaits de la mer par des soins thalasso d’exception dans un décor modernisé. Il dispose désormais d’une piscine chauffée et couverte, ainsi que de terrasses offrant une vue imprenable sur la Méditerranée et les Pyrénées. L’eau de la Mediterranée, utilisée dans les traitements spa/thalasso, est directement puisée sous l’établissement et offre une multitude de bienfaits pour le corps et l’esprit. Sa richesse en minéraux favorise la détente musculaire et apaise les articulations. Les oligo-éléments présents stimulent la circulation sanguine, contribuant à une meilleure oxygénation des tissus. Enfin, l’expérience sensorielle unique de se plonger dans cette source naturelle d’énergie renforce le bien-être global. Jets d’eau vivifiants face à la lagune, douche émotionnelle, enveloppements d’algues et modelages marins stimulent la circulation, drainent et apaisent. Les Cures Thalasso conjuguent tradition et innovations pour offrir une véritable parenthèse ressourçante : bains multijets à l’eau de mer, enveloppement de boue autochauffante, hydrojet, pressothérapie… Enfin, les cabines de soins, baignées de lumière naturelle, renforcent le sentiment d’immersion dans l’élément marin.

L'Almandin* et Frédéric Bacquié : de la mer à l’assiette

Au restaurant L’Almandin*, le Chef Frédéric Bacquié, étoilé au Guide Michelin et membre actif des Toques Blanches du Roussillon Occitanie, a renouvelé son prestigieux macaron en 2025. Chaque matin, son amour des produits locaux le pousse jusqu’à la criée de Port-Vendres pour sélectionner les plus beaux poissons. Maîtrisant à la perfection les cuissons des poissons, il les sublime avec des sauces puissantes concoctées

avec les meilleurs ingrédients marins. Créations autour des produits de la criée (poissons, oursins, crevettes de méditerranée, poulpe…) et assiettes iodées (huitres, salicorne…) témoignent de sa passion inébranlable pour la mer. “J’aime cuisiner au gré de l’inspiration, de l’arrivage, mettre mon expérience et ma technique au service des produits et ne pas m’enfermer dans une routine. En musique, certains jouent avec des

partitions, d’autres improvisent. En suivant les saisons, en écoutant les produits, je cherche à créer un moment unique de plaisir éphémère, un état de grâce né de la spontanéité”, explique le Chef. Dans une salle baignée de lumière, les convives partagent un voyage gustatif ancré dans la tradition locale et la créativité d’un grand chef. Les menus évoluent chaque jour au gré des arrivages, tandis que la carte des vins met en avant

les crus d’exception du Roussillon.



À PROPOS :

ROUSSILLHOTEL est un groupe familial constitué de 10 hôtels de 3 à 5 étoiles principalement basés en Occitanie, à l’exception du Domaine des Remparts situé à Marrakech. Dans le sud de la France, de Collioure à Sète en passant par Argelès-sur-Mer, Canet-en-Roussillon et Saint-Cyprien, Roussillhotel propose une offre thalasso, des spas, un golf 27 trous et des tables gastronomiques, avec notamment le restaurant gastronomique l’Almandin à l’Île de la Lagune. En accordant une importance toute particulière à la lumière naturelle, aux espaces et aux matières, ces 10 hôtels offrent toute la chaleur, la convivialité et le charme de la Méditerranée, ajoutés à l’ambiance chaleureuse et familiale assurée par la famille Lormand. Quelques-uns ouvrent aussi leurs portes aux entreprises qui peuvent ainsi organiser leurs séminaires en toute sérénité.

