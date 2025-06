Argeles-sur-Mer - 4**** pour le Grand Hôtel Le Lido, établissement historique du groupe Lormand Roussilhotel

Le Grand Hôtel Le Lido, à Argelès-sur-Mer, vient de passer de trois à quatre étoiles. Un nouveau classement Atout France qui récompense la qualité des nouveaux équipements et des services proposés. L’établissement étoffe par ailleurs ses prestations avec la création d’une salle de séminaires et de réception.

Étienne et Pascale Lormand dirigent désormais un hôtel de tourisme 4 étoiles à Argelès-sur-Mer. Un classement qui sonne comme une évidence pour l’établissement iconique du groupe Lormand Roussillhotel. « Créé par mon père Guy en 1960, le Grand Hôtel Le Lido**** est sans aucun doute celui qui a le plus évolué au fil des ans, toujours sans perdre son âme » déclare Étienne Lormand. « Les habitudes des voya geurs évoluent. Nous devions donc le repositionner au regard de la qualité des prestations et des services proposés. C’est chose faite avec l’obtention d’une étoile supplémentaire. »

Une culture historique de l’exigence au service de la clientèle

Le classement quatre étoiles repose en effet sur des critères que le Grand Hôtel Le Lido**** remplit depuis plusieurs années. Le site propose depuis toujours de grandes chambres avec vue sur mer, à l’esprit familial et vacancier. Elles ont de plus été entièrement rénovées en 2022, tout comme les espaces communs, restaurant inclus. Ce lieu est le terrain d’expression d’une équipe de professionnels expérimentés et reconnus dans le département : le directeur Ludovic Crenn, membre des Toques Blanches du Roussillon – Arts de la Table, et le chef Romain Thiebaud, également membre des Toques Blanches Roussillon/Occitanie et disciple d’Escoffier. Ensemble, ils proposent une cuisine méditerranéenne inventive, élaborée à partir de produits locaux et de saison. Les services de l’hôtel sont nombreux et de haut niveau, la culture de l’exigence bien ancrée pour répondre à une clientèle fidèle d’année en année. Sous le charme de l’ambiance chaleureuse et familiale, elle n’en est pas moins sensible à la qualité des prestations, attentive aux moindres détails. « Nous avons aussi complété la rénovation du mobilier des chambres en privilégiant les matières naturelles » précise Étienne Lormand. Dessiné sur mesure par l’architecte Sébastien Macabiau, ce mobilier fait écho à la belle lumière des plages catalanes : lambris blanc sur les murs, meubles en bois clair dans l’esprit bois flotté pour une ambiance plage et vacances.

L’événementiel s’invite à la plage

En 2025 enfin, le Grand Hôtel Le Lido**** complète son programme triennal de rénovations (1,5 M€). Il s’adresse à la clientèle d’affaires

et aux événements privés avec la création d’une salle de réunion et de réception. Avec une ouverture saisonnière d’avril à octobre, l’établissement souhaite de cette façon répondre à la demande d’accueil de groupes et de séminaires dans un cadre « bord de mer » tout en renforçant son activité

restauration. « Nous avons repensé les espaces en redonnant vie à notre ancienne salle de réception, Le Trait d’Union, qui a marqué les esprits de nombreuses générations d’Argelésiens » ajoute Étienne Lormand. La salle spacieuse et lumineuse de 80 m2 offre une vue panoramique sur la plage et la Méditerranée et dispose d’une vaste terrasse privée. « Nous pouvons ainsi accueillir des événements d’entreprises (séminaires, formations) et privés (mariages, baptêmes, réunions de familles...). » La restauration est assurée par le Chef, repas pris au restaurant ou bien sous forme de cocktails, de buffets..;

Le Grand Hôtel Le Lido en bref

Ouverture d’avril à octobre.

71 chambres (dont 5 avec coin cuisine) à partir de 95€/nuit.

20 appartements T2 et T3

1 restaurant de 100 couverts en salle et 120 au bord de la piscine.

1 salle de séminaire de 80 m2.

À PROPOS

ROUSSILLHOTEL est un groupe familial constitué de 10 hôtels de 3 à 5 étoiles principalement basés en Occitanie, à l’exception du Domaine des Remparts situé à Marrakech. Dans le sud de la France, de Collioure à Sète en passant par Argelès-sur-Mer, Canet-en-Roussillon et Saint-Cyprien, Roussillhotel propose une offre thalasso, des spas, un golf 27 trous et des tables gastronomiques, avec notamment le restaurant gastronomique l’Almandin à l’Île de la Lagune. En accordant une importance toute particulière à la lumière naturelle, aux espaces et aux matières, ces 10 hôtels offrent toute la chaleur, la convivialité et le charme de la Méditerranée, ajoutés à l’ambiance chaleureuse et familiale assurée par la famille Lormand. Quelques-uns ouvrent aussi leurs portes aux entreprises qui peuvent ainsi organiser leurs séminaires en toute sérénité.