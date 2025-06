MARSEILLAN - Le Tennis Padel Club de Marseillan se maintient en Nationale 4 : une performance de haut vol !

Le Tennis Padel Club de Marseillan se maintient en Nationale 4 : une performance de haut vol !



Ils l’ont fait ! Pour la première fois de son histoire, le Tennis Padel Club Marseillan évoluait cette saison en Nationale 4, l’un des plus hauts niveaux du tennis amateur en France. Et les Marseillanais ont relevé le défi : ils se maintiennent dans cette division exigeante, où seuls quelques clubs d’Occitanie sont représentés.

Un exploit pour ce club familial, désormais aux côtés de deux clubs montpelliérains, Nîmes, Perpignan, ou encore du prestigieux Stade Toulousain. Et ce n’est pas anodin : Marseillan a battu le Stade Toulousain, prouvant qu’il fallait désormais compter sur eux à ce niveau.

Outsiders sur le papier, les joueurs marseillanais ont affronté des équipes aux effectifs impressionnants( Aix, Agen , Toulouse et Périgueux) composés de joueurs rémunérés et parfois classés à l’ATP, venus d’Argentine, d’Espagne ou des États-Unis. À l’inverse, l’équipe de Marseillan repose sur un groupe soudé, composé de 6 joueurs locaux ( Aurélien, Sean, Pierre ,Tyron , Thibault et Louis) formés au club ou fidèles depuis des années, accompagnés des deux coachs Gaël et Vincent.

Portée par un esprit collectif remarquable et un soutien indéfectible de ses supporters, l’équipe a prouvé que la passion, l’envie et la solidarité peuvent rivaliser avec les moyens et les classements.



Montée l’an passé en N4, elle s’y maintient cette année avec brio. Une réussite qui reflète le dynamisme du club et le haut niveau de tennis désormais pratiqué à Marseillan.