Haute-Garonne - Occitanie Ouest : 2 coopératives récompensées par la Fondation Crédit Coopératif

L’édition 2025 des « Prix de l’Inspiration en ESS » de la Fondation Crédit Coopératif récompense des acteurs engagés, inspirants et inspirés. Ceux-ci mettent en œuvre des projets sociaux et environnementaux utiles, notamment dans l’ouest de la région Occitanie. Parmi les 67 candidatures reçues, les représentants des sociétaires du Crédit Coopératif ont désigné deux lauréats locaux. Pleinement intégrées dans leur territoire, ces structures de l’ESS apportent des réponses concrètes à de nombreux défis de société, démontrant ainsi leur utilité sociale. Actrices de la résilience, elles œuvrent pour une transition écologique et sociale, via la construction d’une société plus juste et solidaire en harmonie avec la planète.

La Téoule - Revel (Haute-Garonne) : réinventer le lien social à travers la création d'un tiers-lieu inclusif

OPlibris - Toulouse (Haute-Garonne) : développer un module en ligne pour réduire l'empreinte carbone des éditeurs de livres

Les Prix de l’Inspiration en ESS, un label de reconnaissance et d’engagement territorial

Pour Denis WILAIN DE LEYMARIE, président du comité de région représentant des sociétaires Occitanie Ouest du Crédit Coopératif, « l’attribution des Prix de l’Inspiration en ESS valorise les forces vives de l’Occitanie. Ce rendez-vous annuel est l’occasion de récompenser dans l’ouest de la région, deux coopératives locales qui partagent et transmettent les valeurs auxquelles croit la Fondation Crédit Coopératif – agir pour une société plus juste, plus solidaire et plus écologique. Chaque année, nous faisons le constat d’un élan toujours plus vif et créatif en faveur d’une société inclusive de toutes et tous. Notre région affiche une belle dynamique ! Je félicite toutes celles et ceux qui participent de près ou de loin à ces initiatives, plus que jamais indispensables dans le contexte actuel ».

Lancés il y a plus de 40 ans par la Fondation Crédit Coopératif, les Prix de l’Inspiration en ESS récompensent, en 2025, une soixantaine de structures en France. Parmi ces lauréats, 14 seront primés au niveau régional grâce aux votes de tous les sociétaires de la région, et l’un d’entre eux deviendra lauréat national.

Chaque année, toutes les structures de l'ESS au sens de la loi de 2014 peuvent déposer une candidature pour des projets locaux présentant au moins un Objectif de développement durable (ODD) social et un autre environnemental.

La Fondation Crédit Coopératif se mobilise ainsi pour que l’engagement de celles et ceux qui s’impliquent pour l’intérêt collectif soit valorisé et accompagné : « Parce que pour agir grand, il faut commencer local ».

À propos de la Fondation Crédit Coopératif

La Fondation Crédit Coopératif est la première fondation d’entreprise dédiée à l’économie sociale et solidaire en France. Elle agit depuis plus de 40 ans à la fois aux avant-postes et dans le sillage de la banque qui l’a créée. Depuis sa création, la Fondation Crédit Coopératif a déjà soutenu plus de 2 000 projets engagés dans les territoires sur le plan social ou environnemental.