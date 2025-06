Perpignan - Salon du soin à Perpignan : IPERIA présente un dispositif inédit pour soutenir l'emploi à domicile !

Ils recrutent, ils forment, ils accompagnent !

Face à une demande massive dans les métiers du soin et de l’aide à domicile, IPERIA propose un dispositif sur-mesure pour aider les habitants des Pyrénées-Orientales à franchir le pas. Le COEPS, présenté lors du Salon des Métiers du Soin et de l’Autonomie à Perpignan : https://pama66.fr/, permet à toute personne intéressée — en reconversion, en recherche d’emploi ou déjà en poste — de bénéficier d’un accompagnement individuel, gratuit et personnalisé.