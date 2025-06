MARSEILLAN - Le Mammobile est présent sur le port les 11 et 12 Juin

Le Mammobile revient à Marseillan et c’est une pause santé qui peut tout changer. Les mercredi 11 et jeudi 12 juin, de 9 h à 17 h 45, le Mammobile s’installera sur l’esplanade du port (avenue de la Marine). Ce camion médicalisé propose un dépistage gratuit du cancer du sein pour toutes les femmes âgées de 50 à 74 ans. Aucun rendez-vous, aucune invitation n’est nécessaire.

À bord, une équipe bienveillante accueillera les femmes dans la confidentialité pour un examen simple, indolore et rapide. Le mammotest est une radiographie des deux seins qui permet de détecter des anomalies, souvent avant même l’apparition de symptômes. Il dure moins de vingt minutes et peut véritablement sauver des vies. Le cancer du sein est le plus fréquent chez la femme, et aussi le plus meurtrier. Détecté tôt, il se soigne plus facilement, avec des traitements mieux adaptés et des séquelles souvent moindres. Munissez-vous de votre carte d’identité, de votre carte Vitale, et si possible de votre dernière mammographie.

L’examen est pris en charge à 100 % par l’Assurance maladie et l’État, avec le soutien de la Caisse d’Épargne et d’AG2R.

Renseignements au 04 67 61 15 05.