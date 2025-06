MARSEILLAN - Amicale Naviguons Ensemble : l'amitié toutes voiles dehors à Marseillan ! 

Amicale Naviguons Ensemble : l'amitié toutes voiles dehors à Marseillan !

À Marseillan, il souffle un vent de passion et de convivialité depuis l’arrivée de l’Amicale Naviguons Ensemble. Née à Marseillan en août 2021, cette belle initiative regroupe sept chefs de bord – Maurice, Albert, Thierry, Denis, Jacques et Serge et Yannick tous amoureux de la mer, de la voile… et du partage.

Des sorties sans étiquette, mais avec le cœur

Ici, pas de président, pas de hiérarchie, pas de carte d’adhérent. Cette amicale est un cercle d’amitié et de passionnés. Les sorties en mer, sur l’étang de Thau ou jusqu’aux côtes espagnoles, ne sont ni des prestations commerciales, ni des stages de navigation. Ce sont des aventures humaines. On embarque pour la demi-journée ou la journée avec une simple participation à la caisse de bord (10 à 20 € selon la durée), et chacun apporte son pique-nique, son sourire, et parfois sa timidité de débutant.

Des faiseurs de rêves marins

Les chefs de bord sont plus que des navigateurs : ce sont des faiseurs d’aventures. Ils embarquent des vacanciers curieux, des familles, des retraités, des jeunes venus fêter un anniversaire ou un enterrement de vie de jeune fille, dans la bonne humeur et la simplicité. Ils naviguent sur des voiliers de 7 à 10 mètres, amarrés au quai de la Résistance ou au bassin numéro deux à Marseillan, ou encore à Sète. Avec eux, on découvre une autre façon de voir la mer, sans écran, sans chrono, juste porté par le vent et les histoires.

Un atout indéniable pour la promotion de Marseillan

L’Amicale Naviguons Ensemble incarne une forme rare et précieuse de tourisme doux. Ces passionnés sont des ambassadeurs bienveillants de Marseillan et de l’étang de Thau, faisant découvrir ce plan d’eau unique, sécurisé, navigable toute l’année, à des dizaines de visiteurs heureux. Sans prétention, sans publicité tapageuse, mais avec un immense sens de l’accueil.

Un rendez-vous estival devenu rituel

Chaque mois d’août, une grande sortie collective réunit les membres, sympathisants et invités sur les eaux calmes de Thau. On largue les amarres, on se retrouve pour une baignade, une collation et parfois un petit exercice avec un radeau de survie... et surtout des éclats de rire partagés.

Naviguer à hauteur d’homme

Pour découvrir, apprendre, rêver, ou tout simplement profiter de la magie de la voile, il suffit de prendre contact avec l’un des chefs de bord. Vous serez les bienvenus. Chez Naviguons Ensemble, l’amitié n’est pas un mot en l’air. Elle est le cap, la voile... et le vent.

Amicale Naviguons Ensemble

https://amicale-naviguons-ensemble.fr

Prénom Bateau Téléphone

Albert « Azur » 06 20 08 43 24

Denis « Ithaque » 06 32 11 17 90

Thierry « Thicar » 07 77 07 76 41

Maurice « Yemanja » 07 83 37 12 19

Jacques « Perfect » 06 84 98 56 10

Yannick « P'tit Mousse»0 6 84 60 94 67

Serge « Timendel » 06 61 48 27 74