Toulouse - Toulouse confirme son leadership national en cybersécurité avec le CBC 2025

Les 26 et 27 novembre 2025, Toulouse accueillera la 7ᵉ édition du Cybersecurity Business Convention (CBC), salon national dédié à la cybersécurité. Organisé au MEETT, l’événement mobilise 220 exposants, 3 500 visiteurs, et les principaux experts du domaine pour deux journées de rencontres, de démonstrations et d’ateliers immersifs.

Une région pionnière en cybersécurité

Ce rendez-vous s’inscrit pleinement dans la dynamique de l’Occitanie, région pionnière en matière d’innovation et de cybersécurité. Dès 2022, la création de l’Institut Cybersécurité Occitanie (ICO) a marqué une volonté politique forte de structurer une filière d’excellence, appuyée par des investissements ciblés et une mobilisation des collectivités. Avec un leadership national en R&D, un haut taux de création d’entreprises, et des secteurs phares tels que la santé, le numérique, ou l’hydrogène vert, l’Occitanie affirme sa place stratégique dans la cybersécurité.

Un programme riche et collaboratif

Parmi les temps forts du CBC 2025 : conférences, challenge "Capture The Flag", rencontres B2B, délégations européennes, et témoignages d’acteurs comme le CNES, Thalès ou Schneider Electric. Le salon propose également des animations immersives telles que des simulations de cellule de crise, pour aider les acteurs locaux à mieux anticiper et réagir aux incidents.

“Toulouse a tous les atouts pour devenir un centre névralgique de la cybersécurité en France”, affirme Marc Sztulman, Président de Cyber’Occ.

L’événement est soutenu par les Campus Cyber français, le CESIN* et de nombreux partenaires locaux et nationaux. Il confirme Toulouse comme un lieu stratégique pour l’avenir de la sécurité numérique, tout en renforçant la visibilité des expertises régionales sur la scène nationale.

*CESIN : Club des Experts de la Sécurité de l’Information et du Numérique